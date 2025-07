Un mese alla Serie A, i siti di betting cui affidarsi per la nuova stagione

Manca un mese all’inizio della Serie A 2025/26, ma la maggior parte delle squadre sono in alto mare, prese dalle rivoluzioni tipiche del calciomercato estivo. In particolare, Inter e Juventus - impegnate entrambe nel Mondiale per Club - hanno anche ritardato l’inizio della preparazione atletica. Ai nastri di partenza, quali potrebbero essere le favorite? Innanzitutto, il Napoli di De Laurentiis & Antonio Conte, che ha già messo a segno colpi di spicco come Lucca, Beukema e De Bruyne ed è in ritiro sin dal 17 luglio.

A seguire l’Inter di Chivu, la regina delle deluse dello scorso finale di stagione e protagonista di una scialba presenza nel Mondiale per Club. Rientrata la polemica Calhanoglu, Marotta ha esordito con un botto quasi inatteso e portando a casa l’ex giocatore del Parma, il giovanissimo Bonny. Tanta curiosità attorno al Milan di Allegri & Modric, mentre la Juventus di Tudor, che proprio fatica a liberarsi di Vlahovic, probabilmente si ripresenterà nel ruolo di giovane outsider.

Come trovare il sito di betting perfetto per la Serie A

Per scegliere il sito di scommesse, è buona norma soffermarsi su alcune caratteristiche, attraverso le quali è possibile farsi quasi immediatamente un’opinione sul bookmaker su cui si è atterrati. I primi due parametri da considerare al momento della scelta sono quelli che più spesso vengono sottovalutati: il metodo di prelievo e deposito e l’assistenza clienti.

Si tratta di aspetti poco considerati fin quando va tutto liscio. Ovviamente, quando si parla di siti scommesse, si parla di portali sicuri e certificati ADM, il che è già di per sé garanzia di sicurezza e tutela del giocatore. Dopo la prima fase, la nostra valutazione può concentrarsi sui bonus sul primo deposito, sui bonus senza deposito e sulle promozioni ricorrenti (compresa la disponibilità delle freebet), le informazioni e i servizi presenti sulla piattaforma gioco e in ultimo, la varietà dei mercati e cioè delle scommesse disponibili.

Che informazioni sono disponibili su un sito di betting per il calcio?

Più passano gli anni e più gli operatori di gioco offrono non solo la possibilità di scommettere, ma anche quella di vivere a 360 gradi l’esperienza di gioco, sia nel pre-partita che durante l’evento stesso. Sulle piattaforme principali sono disponibili infatti svariate statistiche e in alcuni casi anche i pronostici per studiare le proprie selezioni.

Ciò che sta rendendo rivoluzionario il settore però, è tutto ciò che riguarda la diretta, dato che è possibile seguire la cronaca live delle partite e in alcuni casi, lo streaming del match, mentre si possono consultare le info sulle classifiche e i risultati in tempo reale. Da quest’anno, tra l’altro, un operatore italiano offrirà anche la possibilità di commentare le gare di cartello all’interno di una live chat gratuita.

Che tipi di scommesse ci sono sul campionato italiano?

È possibile scommettere davvero su tante tipologie di pronostico diverse. La maggior parte delle scommesse elencate di seguito però non sono piazzabili ad esempio sul Bra appena salito in Serie C , seppure le opzioni di scelta non siano poche neanche per le categorie minori. Quanto alla Serie A, i mercati disponibili sono tra i più disparati. In particolare, possono riguardare l’esito della sfida, partendo dal più classico “1X2”, per passare alle “Doppie chance”, al Risultato esatto, al Parziale / Finale e alle Scommesse Con Handicap classico o asiatico. Negli ultimi anni non è passata inosservata la novità Draw No Bet.

Ricche di fascino anche per la loro semplicità, le giocate inerenti il numero di reti segnate al termine della partita da una delle due squadre o da entrambe. Ecco i classici mercati “Gol/No Gol” (con le varianti casa/ospite), l’”Over / Under”, il “Pari / Dispari” e il “Multigol”. Inoltre è possibile puntare anche sul “Tempo con più goal”, sulle giocate “Antepost”, sia sulle squadre che sui marcatori.

A proposito, in seguito al boom della passione per le statistiche, ecco l’exploit dei pronostici sui “Calci d’Angolo”, “Cartellini”, “Possesso Palla” e appunto “Marcatori” (con la novità + DUO o PLUS). Da un po’ di tempo è addirittura possibile puntare anche sul numero dei “Tiri per giocatore”. E qui bisogna fare molta attenzione ai numeri, dato che ad esempio, il paperone di Arabia Retegui , nonostante il titolo di capocannoniere, è arrivato solo 4° nella speciale classifica per tiri in porta della Serie A 2025/26. Il capolista è stato Kean, con appena 51 tiri in porta complessivi, ben 13 in più rispetto all’italo-argentino. Sorpresi?

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.