Serate culturali nella Cappella di San Giacomo a Busca

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Giacomo, i massari della Cappella, in accordo con il Comitato Festeggiamenti, propongono per mercoledì 24 luglio alle ore 21 la 4ª edizione della rassegna “Serate Culturali in Cappella”, in programma presso la Cappella di via San Giacomo 1.

La serata sarà dedicata alla rievocazione delle canzoni che hanno segnato gli anni del boom economico italiano, tra anni ’60 e ’70, portando con sé ottimismo e voglia di cambiamento. Non mancheranno i brani e gli interpreti che, con coraggio, hanno aperto nuove strade nella musica di quegli anni.

Ospite speciale: il gruppo G70, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra memoria e leggerezza.



L’iniziativa, a ingresso libero, vuole offrire a tutti i presenti un momento semplice e autentico di condivisione e serenità, in tempi non sempre facili, celebrando insieme musica, tradizione e comunità.