TEDxCuneo 2025: su YouTube tutti i video dei talk

Per chi voglia immergersi di nuovo nel TEDxCuneo 2025 o conoscerlo più da vicino, sono disponibili sul canale internazionale TEDxTalks i video dei nove talk presentati lo scorso 3 maggio nella splendida cornice storica del teatro Toselli di Cuneo e ispirati al tema “R-esistenza, lascia il segno”.

I video sono disponibili a questo link: https://tinyurl.com/Talk-TEDxCuneo2025

Monica Lanfranco, Andirivieni e Cresco, Tamara Lunger, Alberto Donzelli, Andrea Passador, Marina Sozzi, Giorgio Metta, Le Madamè (Erica Molineris, Claudia Danni, Anna Chiapello, Marica Canavese) e Gianni Riotta hanno accompagnato il pubblico lungo un percorso fatto di narrazioni e suggestioni che hanno esplorato i temi della resistenza femminista, del valore della resilienza di un territorio e dei suoi abitanti, della sfida con se stessi per capire cosa è veramente importante per il nostro benessere interiore, dell’antibiotico-resistenza, dell’arte della retorica. Talk che hanno portato a riflettere sul senso della morte e sull’importanza delle cure palliative, per poi immaginare e cantare con le donne di ieri e oggi in un coinvolgente viaggio nella musica popolare italiana. Alla ricerca di risposte nel confronto tra innovazione ed etica nell’era dell’IA e nel mondo dell’informazione che porta a domandarci: “cosa è la verità?”.

Temi sfidanti raccolti da un pubblico numeroso e attento che ha fortemente contribuito al successo dell’edizione: sostenuti dai nostri preziosi partner che condividono con noi la volontà di diffondere idee di valore, perché “ideas change everything”. È questo il motto fondante del TED (Technology, Entertainment, Design), organizzazione privata non-profit fondata nel 1984 negli Stati Uniti, nella Silicon Valley, la culla della tecnologia per eccellenza. Esperienza che si è progressivamente allargata ad altri campi e si è diffusa in tutto il mondo con eventi locali su licenza chiamati TEDx per arricchire la comunità con momenti di incontro e condivisione.

Forte di questa energia, il Team di TEDxCuneo è già al lavoro per delineare il tema dell’edizione 2026. Sono, quindi, aperte le candidature per i nuovi volontari, soprattutto per rinforzare il team Partnership che svolge il ruolo fondamentale di trovare nuove realtà che a vario titolo sostengano l’organizzazione articolata e complessa di questo evento che sta crescendo anno dopo anno, aggiungendosi, così, a coloro che già credono in questo progetto. Inviare la propria candidatura all’indirizzo info@tedxcuneo.com