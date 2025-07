Il Moto Club Busca ha comunicato che la gara di Supermoto valida per il campionato interregionale Liguria - Lombardia - Piemonte, in programma sul circuito internazionale di Busca domenica 27 luglio, non avrà luogo, in quanto sono giunte agli organizzatori pochissime richieste di iscrizione.

Per ora non si sa se la gara verrà recuperata o meno.