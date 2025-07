Nazionale Enduro 2025, le associazioni ambientaliste albesi contrarie: "La devastazione dei boschi e delle rocche in corso a Castelnuovo di Ceva e Monteu Roero per soddisfare gli interessi di pochi"

Riceviamo e pubblichiamo la posizione contraria delle associazioni ambientaliste albesi alla gara nazionale di Enduro 2025.

Per soddisfare gli interessi di pochi e il divertimento solo del motociclista che ha nel dominio del mezzo e del terreno la sua assordante soddisfazione si sfregiano sentieri e campi violentando i silenzi, la preziosa ed originale risorsa ricercata per l’equilibrio psico-fisico di noi tutti e dai tanti visitatori con sguardo sensibile su questi luoghi.



È oramai entrato nella testa dei cittadini che le moto da enduro non debbano andare per i sentieri e per i boschi, il concetto è ormai assimilato e digerito dalla maggioranza dei cittadini, ma non dagli amministratori di Monteu (e Montaldo Roero).



Comprendere che i turisti che scelgono le Langhe e il Roero, oramai per larga parte dell’anno, amano i nostri boschi e le nostre colline, apprezzano i nostri vini e la nostra cucina, cercano il turismo lento delle piste ciclabili e dei sentieri e vogliono tranquillità, contatto con la natura, il rispetto dell’ambiente, non rumore e inquinamento, dovrebbe risultare lampante.



Quello che non comprendiamo è la palese contraddizione esistente fra la positiva adesione del Comune di Monteu Roero (e di Montaldo Roero) al progetto ” Salvarocche” e al contempo la reiterazione di una gara invasiva che pur agganciata alla giustificazione del "solo una volta all'anno", incentiva il ritorno dei centauri sui sentieri nei boschi in ogni periodo.



Infatti, dopo Montaldo, il Consiglio comunale di Monteu Roero del 23 ottobre 2024 ha deliberato all’unanimità l’adesione del Comune di Monteu Roero alla Zona Naturale di Salvaguardia dei boschi e delle rocche del Roero Z2 con questi commenti: “Il Sindaco Paolo Rosso, che ha fortemente voluto l’inserimento dell’O.d.g. al Consiglio, esprime soddisfazione per il voto favorevole, ma soprattutto per la maturità dei tempi e della diffusa percezione delle opportunità nel ragionare insieme per la tutela fattiva e pragmatica del territorio roerino: Noi eravamo fuori dall’area.



Fatto sta che entrandovi, le opportunità sono di gran lunga superiori agli eventuali disagi. Mi auguro che la lista di aderenti prosegua con gli amici di Santo Stefano, Montà e poi Cisterna. Si tratta di una operazione che permetterà di partecipare uniti ai bandi, primo tra tutti quello della Legge Europea sul ripristino ambientale, che entro il 2028 distribuirà circa venti miliardi di euro totali. Il percorso per l’ampliamento della Z2, auspicato da una serie di realtà associative territoriali, coordinate da comuneroero odv, è cominciato qualche anno fa secondo un progetto denominato “Salvarocche” e mira a portare almeno una dozzina di Comuni ad approvare l’ingresso in zona di salvaguardia, con la prospettiva di poter collettivamente individuare, anche creandola ex novo una realtà istituzionale che gestisca e rappresenti tutte le politiche locali in tema ambientale a partire dalle peculiarità naturali dei castagneti e delle rocche”. Scrivemmo su Facebook il 30/10/2024: Monteu Roero aderisce al SALVAROCCHE: encomiabile il comportamento del Sindaco, del capo gruppo di minoranza e di tutto il consiglio monteacutese.



Gli Obiettivi fissati dal progetto SALVAROCCHE sono riassumibili nella Tutela effettiva della biodiversità, nell’Incremento del turismo qualificato, nel Mantenimento di un polmone verde di compensazione, nell’Effettiva estensione dell’area Unesco al Roero (progetto al momento in sospensione anche a causa della scarsa accuratezza sulle aree di tutela del paesaggio), la Conservazione degli habitat naturali flora e fauna, la Estensione e valorizzazione della rete sentieristica, ecc.



Cosa c’entrano queste gare, anche solo una volta all’anno con tutto ciò?

L’eventuale lavoro preparatorio dei sentieri per le gare, venduto come una gran cosa, non giustifica questi eventi invasivi, deturpanti, inquietanti, inquinanti a livello acustico, atmosferico... che turbano e mettono ansia perfino ai ricci e agli scoiattoli! È una Vergogna! Fuori dai boschi e dalle zone naturali le marmitte incandescenti delle moto.



COMUNEROERO ODV

OSSERVATORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO DI LANGHE E ROERO

ITALIA NOSTRA PIEMONTE

CANALE ECOLOGIA ODV

LEGAMBIENTE LANGHE ROERO APS

PRO NATURA PIEMONTE

SALVIAMO IL PAESAGGIO

COMUNITÀ LAUDATO SI’ DI BRA 2 ODV

LAUDATO Sì’/GAZZETTA D’ALBA