Stagionali, "Insieme si può": "Saluzzo, la città del silenzio? Solo per chi non ha nulla da dire"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del direttivo di "Insieme si può" in cui replica alle minoranza consiliari sul tema dei lavoratori stagionali.



"Le minoranze saluzzesi ci deliziano con l’ennesimo comunicato, in linea con la loro instancabile produzione settimanale.

Le intemerate di Damiano & Co dimostrano una costanza invidiabile: peccato che alla quantità non corrisponda la qualità.

Parlano di “città del silenzio”, ma la verità è che il silenzio, quando c’è, è solo quello delle idee. Il nostro lavoro, invece, parla ogni giorno attraverso scelte amministrative concrete, progetti realizzati e interlocuzioni costanti con i cittadini, imprese, associazioni.

Chi non è ritenuto credibile per governare, evidentemente cerca visibilità a colpi d’allarmismo e chi non sa fare opposizione prova a far notizia con titoli ad effetto; ma dopo mesi e mesi di campagna elettorale permanente si conferma una certezza: anche per criticare servono contenuti.

La destra che a Saluzzo si indigna per la presenza dei braccianti senza dimora accampati al parco, al Governo ha appena autorizzato mezzo milione di nuovi ingressi in Italia, senza modificare di una virgola le leggi che regolano i flussi migratori.

Il risultato? Da un lato un esercito di lavoratori a basso costo da sfruttare, dall’altro la tensione sociale generata da condizioni di vita indegne, che alimentano il disagio e la paura: un doppio gioco ipocrita, che parla da sé.

Noi continuiamo a sostenere l’amministrazione che lavora per Saluzzo con sobrietà e serietà. Altri continuino pure a scrivere. Ad ognuno il suo mestiere".