Camilla Calosso tinge di rosa il Monviso: cima raggiunta in 2h 35' 58"

Il Monviso si è tinto di rosa: ieri 23 luglio Camilla Calosso, l'atleta 31enne del Team Marguareis, è riuscita a raggiungere la vetta del Monviso in 2 ore, 35 minuti e 58 secondi. Sommando anche il tempo di discesa, ha chiuso in 4 ore, 52 minuti e 4 seconfi.

Il tempo è stato cronometrato e certificato e sarà quello da battere, perché nei fatti segna il record femminile della scalata.

Grande la soddisfazione per la giovane runner.

"Ci sono quelle giornate che sogni da anni, e che quando arrivano un po' all'improvviso fai fatica a metabolizzare tutti i pensieri.

So che non è una prestazione straordinaria e probabilmente non passerà tanto che qualcuna vada a migliorarlo, ma io ho tirato fuori il possibile di quello che avevo nelle gambe, testa e cuore in questo momento, e sono soddisfatta così!

Non mi sembrava giusto che continuasse a mancare un record ufficiale femminile!

Non nascondo che fino all'ultimo mi sono sentita insicura e decisamente non all'altezza per affiancare il mio nome alla parola record, qui dove i record maschili sono di persone incredibili, dei Campioni veri che ammiro tantissimo e mi hanno ispirato.

E infatti ne ho parlato con pochissimi di questa mia idea, un po' per mia scaramanzia estrema, un po' perché temevo di fare qualcosa di ridicolo.

Ma tutto sommato forse non è andata così male

Devo ringraziare tantissimo @loryrosty1988 che è venuto a prendere il tempo in cima, suo papà Franco per l'assistenza acqua e caschetto, i cronometristi super disponibili, la voce del pinerolese e di tutto ciò che riguarda il Monviso Carlo Degiovanni che fin da subito mi ha supportato e poi anche il messaggio di buona fortuna da Paolo Bert avrà fatto il suo.

Grata e felice per questa giornata: ora ho il cuore un po' più leggero, ma presto tornerò dal Re di Pietra a fargli visita."