Alba: festeggiati i 30 anni di gemellaggio con Ville de Beausoleil

Sabato 19 luglio nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba sono stati celebrati i 30 anni di amicizia tra la città e la Ville de Beausoleil.

Il gemellaggio tra la capitale delle Langhe e la cittadina confinante con il Principato di Monaco è stato siglato il 21 luglio del 1995 ad Alba ed il 24 marzo 1995 nella città francese, dai sindaci di allora, Enzo Demaria e Gérard Spinelli.

Durante la cerimonia in sala Consiglio, ad intervenire sono stati l’attuale sindaco di Alba Alberto Gatto affiancato dalla vice sindaco Caterina Pasini, dall’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi e dall’assessora Donatella Croce, accanto al vice sindaco di Beausoleil Gérard Destefanis con la consigliera comunale delegata ai Comitati di Gemellaggio Rachel Souko, insieme alle rispettive delegazioni in rappresentanza dei due comitati di gemellaggio, oltre ai presidenti dei comitati di alcune città gemellate con Alba.

In sala anche gli ex sindaci di Alba Giuseppe Rossetto e Maurizio Marello che hanno portato avanti negli anni le diverse iniziative di amicizia tra le due città.

Durante la cerimonia, il tradizionale scambio di doni e la consegna di una targa celebrativa con su scritto: “Trent’anni di gemellaggio tra Alba e Beausoleil intrecciando storie, culture e persone. Un’amicizia che cresce e si rinnova nel tempo. Un filo sottile ma resistente, tessuto con l’anima di due comunità”.

«Il bellissimo legame con gli amici di Beausoleil dura da trent’anni ed è molto forte – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi – Siamo onorati di avere questo rapporto di amicizia con loro. Ringraziamo il vice sindaco Gérard Destefanis e la consigliera Rachel Souko per aver presenziato alla cerimonia. Ringraziamo anche e gli ex sindaci Giuseppe Rossetto e Maurizio Marello per aver festeggiato i 10 anni e poi i 20 anni del gemellaggio tra le due città e per aver mantenuto nel tempo questo legame di amicizia, insieme ai nostri comitati di gemellaggio. Ricordiamo con stima e affetto il sindaco Enzo Demaria che allora ebbe l’intuito di siglare questo gemellaggio che ancora oggi lega la nostra città con Beausoleil. Un grazie anche ai presidenti che diedero vita al gemellaggio che non sono più tra noi: Lilia Porta Marengo e Mara Agosti e a Eric Marchal. Un plauso anche al Comitato di Gemellaggio Alba – Beausoleil, in particolare al presidente Massimo Lampugnani e al presidente onorario Carlo Passone impegnati nel mantenere saldi i rapporti di vicinanza negli anni e per aver organizzato i festeggiamenti per questo trentennale. Oggi guardiamo con fiducia e speranza a queste nostre due comunità, auspicando che questo gemellaggio continui ad essere sempre più vivo e attivo anche in futuro, coinvolgendo anche i cittadini di Alba e i cittadini di Beausoleil che ancora non hanno visitato le due città e desiderano conoscere il patrimonio storico artistico e le eccellenze gastronomiche dei due territori».

«È un piacere partecipare a questa cerimonia – ha dichiarato il vice sindaco di Beausoleil Gérard Destefanis supportato dalla traduttrice Caterina Molino – Sono stato in questa sala già nel 1995 per suggellare questo gemellaggio. Ricordo con affetto coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo legame di amicizia: Lilia Porta Marengo e Mara Agosti, Enzo Demaria, ma anche Massimo Lampugnani ed Eric Marchal».

Dopo la cerimonia in sala Consiglio, i festeggiamenti sono proseguiti in serata nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”. Alla cena di gala hanno partecipato circa 80 persone, prima del concerto conclusivo.