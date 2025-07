Costigliole Saluzzo: riaperti i locali storici della Proloco

In occasione della tradizionale "Fera d’la Tonda", dedicata all’albicocca tonda di Costigliole, sono stati ufficialmente inaugurati i locali rinnovati che da anni ospitano la sede della Pro Loco del paese.

Gli ambienti si trovano al primo piano del Municipio con ingresso da via e sono stati sottoposti a un intervento di riqualificazione grazie al contributo del Gal Terre Occitane

Molti residenti ricordano questi spazi come l’ex "bottega di Lidia".

L’ingresso è da via Savigliano.

In futuro, il Comune ha intenzione di intitolare ufficialmente questi spazi rinnovati, valorizzandoli ulteriormente come luogo di riferimento culturale e sociale per la cittadinanza di Costigliole.

Questo progetto segue gli interventi già avviati negli anni scorsi, come quello che ha portato alla realizzazione dei nuovi ambulatori medici.

L’intervento di riqualificazione ha previsto la completa sistemazione dei bagni e l’ammodernamento, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, di due o tre ambienti che, sebbene già utilizzati dalla Pro Loco, necessitavano di importanti interventi di adeguamento.

Grazie a questa operazione, gli spazi sono nuovamente fruibili, non solo per le attività promosse dall’associazione, ma anche per l’avvio di un nuovo progetto di lavoro condiviso. L’Amministrazione comunale è attualmente impegnata a definire le modalità di gestione di questi ambienti, che saranno accessibili durante l’intera giornata, sia mattina che pomeriggio, da studenti, professionisti e lavoratori da remoto in cerca di una postazione funzionale e in posizione centrale.

In occasione della Sagra dell’albicocca, in questi nuovi locali è stata ospitata la mostra fotografica con le immagini del paese realizzate da Gianpiero Ferrigno.