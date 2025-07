Genola, s'inaugura in municipio il nuovo ufficio pensionati- sindacati FNP Cisl Fossano

Genola avrà il suo recapito pensionati - Cisl all’interno del Comune, in via Roma,25. Per l’occasione mercoledì 30 luglio, alle 10, avverrà l’inaugurazione della sede FNP (Federazione Nazionale Pensionati) e Cisl (Confederazione italiana sindacati lavoratori) Fossano che offrirà vari servizi, fra i quali la predisposizione dei modelli reddituali Isee, 730 e Inps; le verifiche delle buste paga o la possibilità di ricorrere a vertenze di lavoro, in caso di violazione di diritti.

L’organo sindacale opererà anche a difesa della sanità pubblica e per una socio-assistenza sostenibile per gli anziani e le loro famiglie.