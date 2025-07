“Il Circo delle Api”: arriva in Alta Valle Maira la missione degli Ambasciatori dei Mieli

"Quando capiremo che la terra è parte di noi e noi di essa, allora, il nostro mondo tornerà a forire". Con questa frase di Thick Nhat Hank, gli Ambasciatori dei Mieli annunciano un bellissimo spettacolo di teatro da prato per grandi e piccini.

Appuntamento nella piazza della Chiesa di Prazzo Inferiore, sabato 26 luglio alle ore 18:30, con “Il Circo delle Api”.

Adatto a qualsiasi pubblico, onirico e divertente, lo spettacolo porta a scoprire il mondo delle api e i suoi pericoli, seguendo gli scompigli circensi e la narrazione di un'ape irriverente.

GLI AMBASCIATORI DEI MIELI

Sono tanti i progetti e le iniziative promosse dagli Ambasciatori delle Api, organizzazione no-profit di Castel San Pietro Terme, in Emilia Romagna, a sostegno e diffusione della cultura apistica, del miele e degli altri prodotti dell'alveare. Tra gli obiettivi c’è la promozione dei mieli di qualità dando valore alle caratteristiche organolettiche, nonché il sostegno alla formazione ed alla valorizzazione degli esperti e delle esperte in analisi sensoriale del miele.



L’Italia è l’unico Paese al mondo in cui esiste un elenco ufficiale di persone qualificate a far parte dei gruppi di assaggio, quindi esprimere valutazioni sensoriali sul miele. L’Albo è stato istituito ufficialmente nel 1999, con decreto, dall’attuale Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste (Masaf) ed è gestito dal CREA-AA a Bologna, che si avvale per questo di un Comitato di Gestione. Rappresenta lo strumento per assicurare la validità delle valutazioni qualitative e dei pareri sull’origine botanica del miele emessi attraverso l’analisi sensoriale. L’Albo, infatti, garantisce una base professionale adeguata delle persone iscritte, quindi un’affidabilità ed una professionalità dei gruppi di assaggio.



Per maggiori informazioni https://www.ambasciatorimieli.it/