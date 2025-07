Inaugurato a Pagno il nuovo campetto sportivo

Inaugurato ufficialmente a Pagno i lavori di riqualificazione del campetto sportivo polivalente di via Comba San Grato a Pagno vicino alla scuola primaria del paese.

Il taglio del nastro è avvenuto in occasione della serata conclusiva delle gare organizzate per ‘La Baraoda’ giovedì 17 luglio.

L’impianto con erba sintetica può essere utilizzato sia per calcio a 5 che per volley, si potrà anche utilizzare nelle ore serali grazie alla nuova illuminazione a led.

“L’impianto entrerà a pieno regime da settembre - ha spiegato il sindaco di Pagno Nico Giusiano. - Abbiamo bisogno di completare alcuni aspetti organizzativi, tra cui l’individuazione del gestore del chiosco bar, che durante la settimana dei giochi organizzati per la sfida di Baraonda è stato temporaneamente gestito dalla Pro Loco. Il campetto sarà aperto e disponibile per i bambini della vicina scuola primaria e per chiunque desideri utilizzarlo”.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco di Pagno Nico Giusiano e il vice Valerio Costa anche il sindaco di Brondello Paolo Radosta, il prosindaco di Castellar Eros Demarchi, Katia Disderi, assessore di Revello (che è anche insegnante alla scuola primaria di Pagno), il consigliere del Comune di Saluzzo Claudio Capitini, per la Provincia Silvano Dovetta, e con loro i ragazzi e le ragazze della Proloco guidati da Francesco Capitini.