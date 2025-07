Presentato il nuovo Ente Manifestazioni di Mondovì

È stato presentato questa sera, giovedì 24 luglio, il nuovo Ente Manifestazioni del Comune di Mondovì.

“Un organo pensato per organizzare gli eventi cittadini, che possa fungere da vera e propria cabina di regia - ha detto il sindaco, Luca Robaldo - con l’obiettivo che possa potenziare l’offerta turistica. Colgo l’occasione per ringraziare i titolari delle strutture ricettive che hanno costituito un comitato che sarà poi un’associazione di tutte le strutture del territorio cittadino. Infine sarà l’ente sarà utile per incrementare l’offerta culturale. Sarà una fondazione di partecipazione: ciò significa che sarà una forma di coordinamento e corrida azione del territorio”.

Si tratta di una fondazione di partecipazione, una via di mezzo tra la fondazione e l’associazione. Il consiglio comunale aveva già stanziato 30 mila euro come patrimonio di partenza.

La fondazione è costituita dal Comune (ente fondatore), dal consiglio di amministrazione (5 membri) e dall’assemblea dei sostenitori che al momento conta tre associazioni di categoria: Ascom, Confesercenti e Confartigianato che eleggeranno gli ultimi due membri del Cda.

“Un ente che lavorerà con chi già opera per le manifestazioni della Città - ha ribadito il primo cittadino - semplicemente si tratta di un affiancamento. Non vuole sostituirsi nè all’Azienda Turistica locale nè alle associazioni”.

Gli ambiti di intervento: fiere, mostre, musei, eventi, manifestazioni, mercati, servizi informazione turistica.





Il primo consiglio di amministrazione sarà così composto: Maria Cristina Gasco (ex consigliere comunale), Giacomo Vinai (assessore eventi e manifestazioni di Vilanova Mondovì) e Paolo Bruno(organizzatore eventi e già consigliere Atl).

Poi assemblea sostenitori che nominerà altri due nel cda.

“Uno dei momenti più importanti da inizio mandato - ha detto l’assessore Alessandro Terreno -. Una scommessa che vogliamo vincere per il turismo e per la cultura”.

“Un ente che abbraccerà l’intero territorio - ha aggiunto l’assessore Francesca Botto -. La città non vuole sostituirsi a nessuna delle realtà che già operano sul comune, ma anzi dialogare in modo efficiente ed efficace. Non a caso due dei tre componenti provengono da Villanova Mondovì e Frabosa Sottana”.

“Sono veramente contento della reazione delle associazioni di categorie, primi soci delle assemblee - ha chiosato l’assessore Alberto Rabbia - una realtà che crescerà con l’apporto di tutti”.