Storiche prime elezioni per i lavoratori somministrati all’Alstom di Savigliano: trionfo della Felsa CISL

Martedì 22 luglio, si sono tenute nei pressi dei locali mensa dello stabilimento Alstom ferroviaria di Savigliano le prime elezioni nella storia dedicate esclusivamente ai lavoratori somministrati. Su un totale di 301 aventi diritto al voto, si sono recati alle urne 170 elettori, confermando un’ottima partecipazione.

La consultazione ha visto il netto successo della Felsa CISL, che con 102 voti ha conquistato cinque rappresentanti sindacali unitari (RSU). Seguono la UILTemp, che ha ottenuto 68 voti, portando a casa quattro seggi RSU. Questa elezione rappresenta un momento storico per lo stabilimento, rafforzando la voce dei lavoratori somministrati nella gestione delle relazioni sindacali.

Tra i candidati eletti della Felsa CISL, spiccano Alberto Sicilia (58 voti), Roberto Brunetti (14 voti), Gladson Nongmoh Mbunya (13 voti), Vittorio Ceraudo (6 voti) e Mamadouba Camara (6 voti). Per la UILTemp sono stati eletti quattro rappresentanti che hanno consentito all’organizzazione sindacale di occupare un forte ruolo nella tutela degli interessi dei lavoratori.

La Felsa CISL ha espresso soddisfazione per l’esito elettorale e ha ringraziato tutti i sostenitori, sottolineando l’impegno a rimanere al fianco dei lavoratori per rafforzare la loro posizione in azienda. Questi risultati segnano l’inizio di una nuova fase di collaborazione e dialogo all’interno dello stabilimento Alstom di Savigliano.