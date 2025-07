Un’estate di impegno per la Fidas di Gallo Grinzane: dalla tombola alla festa dei donatori

La sera illuminata dalle stelle, l’energia contagiosa dei partecipanti, la gratitudine per ogni gesto di presenza e supporto. Venerdì 18 luglio si è svolta la tradizionale “Tombola sotto le stelle”, organizzata dalla sezione Fidas Gallo Grinzane in collaborazione con la Pro Loco. Un momento di svago che, come ogni anno, si trasforma in un’occasione concreta per sostenere le attività dell’associazione e per rafforzare il senso di comunità.

“Un enorme grazie a tutte le persone che hanno partecipato alla serata - dichiara il capogruppo Franco Sampò -il vostro entusiasmo e il vostro sostegno sono stati fondamentali. Ogni gesto conta, e avete dimostrato ancora una volta che insieme si può fare la differenza”. Il ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato alle attività della sezione, che continua a operare con spirito di servizio e dedizione, promuovendo la cultura del dono.

Ma non finisce qui: l’estate della Fidas è anche tempo di donazioni. Il prossimo appuntamento per i donatori sarà domenica 10 agosto, una data strategica e delicata. “Il periodo estivo è sempre il più difficile per la raccolta di sangue”, spiega Sampò, per questo rinnoviamo l’invito a chi può donare: il gruppo è stabile, ma c’è bisogno di continuità. Ogni donazione può salvare una vita”.

Il percorso estivo si concluderà in bellezza sabato 14 settembre con la festa annuale e la premiazione dei donatori benemeriti, un’occasione per ringraziare pubblicamente chi ha scelto di mettere il proprio tempo e la propria salute al servizio degli altri.