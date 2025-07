Ciclismo: tutto pronto per il 15° Giro della Provincia Granda

Mancano ormai pochi giorni alla partenza del Giro della Provincia Granda, giunto alla 15° edizione.

La corsa, organizzata dall’ASD Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo in collaborazione con l’ASD GS Passatore, si svolgerà da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto con sei frazioni mosse, per un totale di 365 chilometri.

IL PERCORSO UFFICIALE

Mercoledì 30 luglio: CUNEO – cronoprologo serale

Giovedì 31 luglio: CHERASCO – CHERASCO – tappa in linea (pomeriggio)

Venerdì 1 agosto: FOSSANO – FOSSANO – tappa in linea (pomeriggio)

Sabato 2 agosto (mattina): ROCCA DE’ BALDI – CRAVA – tappa in linea (mattino)

Sabato 2 agosto (pomeriggio): CARRÙ – CARRÙ – cronometro individuale (pomeriggio)

Domenica 3 agosto (mattina): SAN GIACOMO di ROBURENT – SAN GIACOMO di ROBURENT – tappa in linea (mattino)

Vittorio Bongiovanni, ideatore della corsa cuneese: “Siamo giunti alla 15° edizione del Giro della Provincia Granda, corsa nata nel lontano 2010 e da sempre dedicata agli amatori, ovvero ciclisti che corrono per il puro piacere di divertirsi e faticare in bicicletta. Nonostante le difficoltà anche quest’anno siamo riusciti ad allestire un percorso di tutto rispetto con frazioni movimentate ed incerte. Partiremo mercoledì 30 luglio con il consueto cronoprologo di Corso Nizza a Cuneo, ormai vera e proprio vetrina del nostro Giro. Per l’occasione avremo due ospiti d’eccezione come Beppe Conti, che presenterà il suo nuovo libro “C’era una Vuelta”, e Stefania Belmondo, che faranno da starter. Il nostro viaggio nella Provincia proseguirà i giorni seguenti nei Comuni di Cherasco, Fossano, Rocca de’ Baldi, Carrù fino ad arrivare domenica 3 agosto a Roburent (località San Giacomo). Qui, al termine della corsa, ci sarà un grande “Pasta Party” gratuito per tutti gli atleti a cui seguiranno le premiazioni. Ci aspetta una settimana impegnativa e approfitto per ringraziare tutti coloro che ci aiuteranno nella gestione e organizzazione della gara. Attualmente gli iscritti sono un’ottantina ma confidiamo di raggiungere quota cento: le iscrizioni sono aperte fino a mezz’ora prima della partenza da Piazza Galimberti (100 euro fino a domenica 27 e 120 euro dopo).”