Violenti temporali flagellano la Granda: alberi caduti, allagamenti e grandine nel braidese

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Cuneo nella serata di ieri, mercoledì 23 luglio, a partire dalle ore 20. La zona più colpita è stata quella del braidese, dove i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per ore in numerosi interventi causati da allagamenti, alberi pericolanti e danni strutturali.

La grandine, particolarmente intensa in alcune aree, ha causato gravi danni ai campi coltivati, soprattutto nella zona di Bra, dove si registra la situazione più critica.

In totale, sono stati circa 15 gli interventi effettuati dai pompieri fino alle prime ore del mattino, attorno alle 3. Tra questi si segnalano danni d'acqua ad Alba, allagamenti e alberi pericolanti a Bra, dove il maltempo ha provocato anche la rimozione forzata di un tendone esterno di un dehor. Sempre a Bra, si è reso necessario l’intervento per una grondaia danneggiata e un tetto compromesso.

Altri interventi si sono svolti a Sommariva Perno, per il prosciugamento di locali allagati, e a Sommariva del Bosco, dove si sono registrati danni a una copertura. A Sanfrè è stato messo in sicurezza un albero pericolante, così come a Racconigi, dove si è intervenuti per allagamenti in alcune abitazioni.

La situazione è ora sotto controllo, ma resta alta l’attenzione in vista di eventuali nuovi fenomeni temporaleschi previsti nei prossimi giorni.