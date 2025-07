5 consigli per migliorare la qualità della vita attraverso la digitalizzazione

Quello che adesso dobbiamo focalizzare, il tema centrale del nostro discorso, è come la digitalizzazione riesca a migliorare la nostra qualità della vita, ed ecco 5 consigli per cogliere tutte le opportunità del Web.

A casa tra smart e smart working

La novità dello smart working ha sicuramente cambiato il nostro modo di vivere, contribuendo a risparmiare tempo sugli spostamenti e migliorando l’apporto energetico sul lavoro.

Quindi, da casa è possibile trasferire diversi tipi di file in azienda, ma anche aggiornarsi e seguire corsi online. Un altro modo di sfruttare la digitalizzazione a casa è quello di renderla ancora più smart, con gli assistenti vocali e anche per il controllo e la gestione degli strumenti domestici: dal frigo alle luci, fino alle porte.

Basta file interminabili, pagamento digitale

Pagare attraverso le app della propria banca e altre piattaforme, sta diventando un elemento indispensabile per evitare quelle file interminabili, quindi perdere anche diverse ore in una giornata.

Questo è sicuramente un consiglio utile per chi ancora non si fida dei nuovi strumenti tecnologici in campo digitale: basta fare una SPID e il problema è risolto a livello di cybersecurity. Intanto, a marzo 2025, il pagamento online ha superato per la prima volta il pagamento in contanti.

Studiare e imparare seguendo le lezioni online

Come per lo smart working, anche il settore della didattica ha subito un'importante rivoluzione, perché prima le università telematiche, poi anche le scuole per i corsi di aggiornamento, hanno adottato la didattica online, che consente di apprendere a qualsiasi distanza.

Il nostro consiglio è sempre quello di seguire prima qualche tutorial sulla materia, corsi disponibili sulle piattaforme online come Youtube o Behind, persino sui social, insomma, fare qualche lezione di una o due ore, prima di iscriversi a un corso più impegnativo.

Aprire la tua azienda o vendere online

Lo shopping online ha letteralmente creato la digital economy e oggi rappresenta la fetta più grande del volume d’affari multimediale.

Proprio i marketplace più usati come eBay, Amazon, Zalando, o gli stessi negozi virtuali dei social, hanno permesso a tantissimi utenti di vendere prodotti o abbigliamento vintage, ma anche altri oggetti.

Se avete il pallino degli affari, potete cominciare vendendo usato e magari aprire la vostra azienda digitale: le start up rappresentano il cuore della new economy.

Gestire il tuo tempo online equilibrando la vita personale

Il rapporto tra tempo online e tempo offline è fondamentale per gestire al meglio la propria vita personale, non mancano app che aiutano a migliorare la qualità del tempo, segnalando gli eccessi, in modo da poter staccare la spina. In fondo, un lavoratore stanco ha più possibilità di sbagliare, rispetto a un lavoratore riposato e pieno di energie.

Non mancano neanche le app di benessere come contapassi, software per la meditazione e qualsiasi cosa aiuti a migliorare la vita di tutti i giorni non solo digitalmente, ma realmente. Il nostro ultimo consiglio è quello di affidare a queste applicazioni la gestione del vostro tempo offline, per ritrovare le giuste energie dallo studio, dal lavoro o dalla smania di social.





















