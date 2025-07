Bocce quadre di scena a Mondovì: è tempo del 13° campionato italiano

Sarà la consueta cornice di Mondovì Piazza Maggiore a ospitare, sabato 2 e domenica 3 agosto, il 13° Campionato italiano di bocce quadre, quest'anno con la novità della aggiunta di un Torneo formula sprint.

Il torneo prevede la partecipazione di coppie di giocatori che si sfideranno in Piazza Maggiore (nella parte alta di Mondovì) e per le strade limitrofe. La partecipazione al torneo prevede di compilare una registrazione al torneo (per i minori occorrerà la firma di un genitore) che verrà effettuata direttamente sul posto e prevede il versamento della quota di iscrizione di 15 € a coppia.

L’iscrizione e la partecipazione alle gare è consentita a tutti, senza limite di età né vincoli di sorta.

Il Campionato Italiano si svolge a eliminazione diretta della coppia perdente. Sono previsti gironi di sedici coppie. Le coppie eliminate avranno la possibilità di re-iscriversi.

La fase finale della seconda giornata vede la proclamazione della coppia vincitrice. I vincitori di girone, i finalisti e i campioni vengono premiati con trofei appositamente realizzati, buoni acquisto, premi enogastronomici e gadget vari.

Il Campionato Italiano prenderà il via sabato 2 alle ore 15 per proseguire fino alle ore 21.

Si riprenderanno le competizioni domenica mattina dalle ore 10:00 per terminare i gironi di qualificazione alle ore 16.

Dalle ore 16 circa inizieranno le fasi finali e non sarà più possibile iscriversi ai gironi di qualificazioni.

Il TORNEO SPRINT

Dalle ore 16 alle ore 19 prenderà vita un torneo parallelo per consentire ai “ritardatari” e agli eliminati dai gironi di qualificazione di partecipare a una formula inedita in cui occorrerà qualità e velocità. La Coppia che al termine delle 3 ore a disposizione vincerà più partite vincerà il trofeo di Campione d'Italia formula sprint 2025. Non potranno partecipare a questo torneo le sedici coppie qualificate nel tabellone principale.

La finalissima per decretare i campioni di Italia 2025 è prevista per le ore 20. Alle ore 21 la premiazione con inni e l’elezione di Miss bq2025.

Nella serata di sabato alle ore 21 ci sarà uno spettacolo musicale CLAY già vincitrice del contest “Y” dello scorso anno e dalle 21.30 uno spettacolo di cabaret con Andrea Di Marco, già di Zelig e Colorado.

L'Associazione invita tutti gli appassionati a partecipare già dal sabato o in alternativa dalla domenica mattina onde evitare di non trovare spazio nei gironi di qualificazione.

Gli eventi collegati all'interno delle due giornate saranno:

sabato 2 agosto alle 21.00: CLAY spettacolo musicale

sabato 2 agosto dalle 17.30: ANDREA DI MARCO spettacolo cabaret

domenica 3 agosto alle 17.30: ATTILIO E RICCARDO spettacolo musicale

LABORATORI ARTISTICI

Durante le due giornate sarà possibile usufruire dei laboratori artistici dedicati a bambini e ragazzi che potranno personalizzare la propria boccia quadra previa registrazione anagrafica e presa visione del regolamento di partecipazione.

MOSTRA CUBIQA in fase di allestimento

Sul sito boccequadre.it si trovano i regolamenti, le info di partecipazione e i vari aggiornamenti dell’evento che troveranno spazio anche sui social della Associazione

TALK SHOW PARALLELEBIPEDI A CONFRONTO

La sera prima venerdì 1° agosto ricordiamo che presso Mondovicino Outlet Village si terrà la terza edizione del talk show "ParalleleBipedi a confronto", che aprirà il lungo weekend delle bocce quadre.Lo spettacolo condotto da Dario Vergassola vedrà sul palco diversi personaggi che si confronteranno raccontando le loro storie fatte di sacrifici e successi e, qualche volta, cambi di traiettoria inaspettate della loro vita proprio come le nostre amate bocce quadre. A dialogare con Vergassola ci saranno volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e della comicità: da Paolo De Chiesa, ex campione di sci e oggi stimato opinionista sportivo RAI, a Eva Henger, showgirl e conduttrice di grande energia e versatilità; da Emma Coriandoli, alter ego di Maurizio Ferrini, indimenticabile icona dell’umorismo televisivo italiano, al raffinato intellettuale Marco Aime, antropologo e saggista, fino alla voce irriverente e satirica delle Langhe rappresentata da Filippo Bessone e Guido Silvestri “Silver”, maestro del fumetto italiano, creatore del celebre Lupo Alberto. Un confronto fatto di storie, aneddoti e visioni del mondo, tra divertimento e spunti di riflessione, in pieno stile Parallelebipedi.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e sarà ad ingresso gratuito.