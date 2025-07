Cinedì, il cinema all’aperto a Novello

Dopo il successo della prima serata con il film di animazione Encanto, lunedì 28 luglio torno cinema all'aperto con Cinedehors in collaborazione con Caritas diocesana albese, parrocchia di Novello e Comune di Novello.

Nella caratteristica cornice di piazza Vittorio Emanuele II arriva sul grande schermo “Little miss sunshine” diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris. Vincitore di 2 premi Oscar nel 2007 il film ci fa vivere le avventure di una scombinata famiglia, quella degli Hoover, che si trova in viaggio su un pulmino sgangherato verso il concorso di bellezza per bambine più famoso della California, “Little Miss Sunshine”, per cui la piccola protagonista è stata selezionata.

Inizio proiezione ore 21.30 - ingresso libero senza prenotazione.

Dalle 19 lo staff del Novelab aspetta i partecipanti per cena con panzerotti ripieni di pomodoro e mozzarella, e a seguire pop corn, bibite e caffetteria.

La serata è parte del progetto Intrecci di.. Vite promossa dalla Cooperativa Sociale di Comunità Tessì, in collaborazione la Caritas Diocesana di Alba e il Comune di Novello.

Attraverso la magia del cinema sotto le stelle si vuole dar occasione alle famiglie e ai cittadini di età diverse di condividere una serata d’estate in leggerezza e con qualche spunto di riflessione. Una serata per vivere insieme la piazza e sentirsi comunità.

In caso di maltempo la proiezione sarà spostata in Sala Teatro del Novelab in via Salita Nizza (Novello)

Per info: 3332389767 - info@novelab.it

Trama "Little miss sunshine"

Per un colpo di fortuna Olive Hoover, una bambina di 7 anni, riceve un invito per partecipare a un concorso di bellezza. Tragicomica avventura degli Hoover, modesta e strampalata famiglia, il cui viaggio verso il concorso di bellezza si trasforma in una baraonda colossale. Una combriccola di bizzarri personaggi che a bordo del loro pulmino accompagnano la piccola Olive in un viaggio, a dir poco movimentato,che ridefinirà i rapporti e darà occasione a ciascuno di riconciliarsi con se stesso prima che con gli altri.