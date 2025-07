Doppio appuntamento con “Da Zero a 100” nell’estate delle vallate monregalesi

Lo spettacolo “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani” è pronto ad animare l’estate monregalese con due tappe imperdibili.

Nel mese di agosto, infatti, la band Corrado Leone and Friends porterà l’evento a Frabosa Soprana e ad Artesina, rispettivamente nelle date dell’8 e del 13 agosto. Lo spettacolo, che ripercorre la storia della musica italiana dagli anni ’60 a oggi, propone al pubblico una scaletta eclettica e variegata, capace di spaziare da De Gregori a Fabrizio De André, partendo ovviamente da Renato Zero, da cui prende il nome, per concludersi con il rock anni ’90 di Vasco Rossi e Luciano Ligabue.

Dopo i successi raccolti negli appuntamenti precedenti a Mondovì, Villanova Mondovì e Pianfei, i musicisti villanovesi sono pronti a far cantare e ballare le località di montagna, da sempre meta turistica per le vacanze estive.

“Portiamo in una piccola tournée questo spettacolo che ha visto il suo debutto solo a marzo. I primi concerti sono andati bene e in particolare ci ha fatto piacere il riscontro ottenuto con la serata benefica organizzata dal Rotary Club di Mondovì, ora però è il momento di allargare un po’ il perimetro e raggiungere le nostre splendide vallate.” - commenta il frontman, Corrado Leone - “Dopo 'Lucio vs Lucio', torniamo sul palco con un altro concerto dedicato alla storia della grande musica italiana. Ripercorrere i successi del passato crea sempre un sentimento di dolce nostalgia, sia in noi che ci esibiamo, sia nel pubblico che ci ascolta, ma al contempo queste canzoni sono incredibilmente attuali, direi quasi immortali. Tutti le conoscono, le cantano e per tutti noi sono foriere di ricordi ed emozioni.”

La musica di ieri incontra la contemporaneità ed entra pienamente a farne parte con parole e note che appartengono al patrimonio condiviso della storia italiana, non solo di quella musicale. I piedi saldamente ancorati nel presente, ma pronti a muoversi a ritmo, e lo sguardo leggermente rivolto indietro, per continuare a cantare e sognare con i brani che ci accompagnano da generazioni.

Appuntamento l’8 agosto a Frabosa Soprana in piazza del Municipio alle ore 21, per informazioni 0174/244024, e il 13 agosto ad Artesina presso il piazzale Quarti alle ore 21.