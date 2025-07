Cuneo: al Parco fluviale Gesso e Stura una serata sotto le stelle per il compleanno di f'Orma

Un anniversario speciale, un’esperienza unica, un incontro emozionante tra arte e natura: giovedì 31 luglio alle ore 21 il Parco fluviale Gesso e Stura invita a "FOOTPRINTS – 5 anni a piedi nudi in natura", un evento gratuito aperto a tutti, per festeggiare insieme il compleanno di f’Orma, il primo percorso sensoriale cuneese dedicato alla camminata a piedi nudi in natura.

Proprio cinque anni fa nasceva un progetto innovativo, pensato per riportare le persone a contatto con l’ambiente in modo autentico e istintivo. Ad oggi, questo spazio immerso nel verde ha accolto 12.000 visitatori, ospitando attività didattiche, spettacoli "site specific", corsi di formazione, eventi istituzionali, visite guidate per grandi e piccini e percorsi terapeutici.

Nell’ultima serata di luglio f’Orma si trasformerà in un suggestivo scenario notturno nel segno della musica dal vivo e del benessere immersivo, palcoscenico naturale per un concerto sotto le stelle, a cura del quartetto del dipartimento jazz del Conservatorio "G.F. Ghedini" di Cuneo.

La voce di Giulia Cavallera, accompagnata da Sebastiano Dotta alla chitarra, Niccolò Stalla al contrabbasso, Emilio Cuniberti alla batteria e Lorenzo Venturino alla fonica, spazierà con eleganza tra generi e decadi, passando da jazz vocale, pop italiano, standard cinematografici, post-bop innovativo e persino televisione cult offrendo un viaggio musicale perfettamente in sintonia con la vitalità che anima f’Orma.

Paolo Franciscone, docente dell’ensemble, racconta come è stato elaborato il programma musicale: “Una serata di jazz. Jazz come ricerca e rielaborazione. Un concerto che attinge a molteplici e svariate fonti di ispirazione: la tradizione, la modernità, la musica pop. Un repertorio così intrigante e vasto, ma reso coerente da una sonorità comune, frutto del dialogo costante degli strumenti e della voce. La suggestione del luogo in cui prenderà forma lo spettacolo é sottolineata dal titolo di uno dei brani, che diventa titolo della serata stessa: 'Footprints' scritto da Wayne Shorter, uno dei padri del jazz moderno, per il seminale quintetto di Miles Davis, e che vuole celebrare le orme degli antenati come strada fondante per il presente ed il futuro. Poterlo eseguire a f’Orma rende magico il tributo. Il resto della serata approderà, tra gli altri, a classici come 'Nature boy' o 'The lady is a tramp' passando attraverso la musica d’autore italiana di Fabio Concato con 'Rosalina' e Fred Buongusto con 'Amore fermati' approdando alla meravigliosa musica da film di Michel Legrand con 'The windmills of your mind'.”

Lo spirito dell’evento emerge nelle parole di Mattia Sismonda, presidente del Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo: "Il legame tra cultura, natura e persone è alla base di ogni comunità viva e autentica. Il Conservatorio è lieto di contribuire a iniziative che promuovano il benessere collettivo attraverso l’arte e il rispetto del territorio".

L’assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis pone l’accento sul valore aggiunto del contesto naturale: “Assaporare un concerto di musica dal vivo a f’Orma è un’esperienza letteralmente unica. L'atmosfera, infatti, è arricchita dai suoni della natura, come il fruscio delle foglie, il canto degli uccelli o lo scorrere del ruscello che si fondono con le melodie suonate. Gli spettatori potranno godere di un’esperienza creativa irripetibile frutto del dialogo tra gli interpreti e la natura. La luce del tramonto aggiungerà un tocco magico, rendendo il concerto ancora più memorabile.”

Dalle ore 21.00, il pubblico potrà sperimentare liberamente il percorso barefoot, in caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso La Casa del Fiume, Piazzale W. Cavallera 19 a Cuneo.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria sul profilo Eventbrite del Parco fluviale Gesso e Stura: https://www.eventbrite.it/o/parco-fluviale-gesso-e-stura-76724265503

Per informazioni è possibile contattare l’Infopoint al numero 0171 444501 o via mail scrivendo a: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it