L'arpa contemporanea a ElettroClass: in arrivo a Cuneo la terza edizione

Inizia oggi, giovedì 24 luglio, la terza edizione di ElettroClass, il primo evento al mondo dedicato all’arpa elettrica ed elettroacustica che la Salvi Harps, la principale azienda produttrice mondiale di arpe con sede a Piasco in valle Varaita, organizza a Cuneo in collaborazione con il Conservatorio Ghedini e il suo Dipartimento METS – Musica Elettronica e Tecnici del Suono.

ElettroClass è l’occasione perfetta per scoprire l’universo della musica elettronica, in continua evoluzione, e il suo legame unico con l’arpa scoprendone non solo i concetti chiave, ma anche le tecniche avanzate. Il workshop di quattro giorni è stato pensato sia per gli arpisti che non hanno ancora mai avuto esperienza con l’arpa elettroacustica e con l’elettronica, sia per chi desidera approfondire le conoscenze pregresse e investigare nuovi approcci. Durante i quattro giorni, si terranno infatti lezioni di vario livello con docenti di grande esperienza, che comprendono i nostri professori del Dipartimento METS Gianluca Verlingieri e Fabrizio Barale e le arpiste ospiti di questa edizione, Amy Turk, Milana Zarić e Vanja Contu: le lezioni frontali offriranno una panoramica completa sui principali temi dell’acustica ed elettroacustica, tra cui amplificazione e registrazione, effettistica, software e Live Electronics.

La possibilità di scoprire le straordinarie possibilità dell’arpa elettroacustica sarà aperta anche al pubblico, con tre concerti nelle serate di giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 luglio in cui si esibiranno Milana Zarić, artista affermata a livello internazionale e specializzata nel repertorio contemporanea elettroacustico e improvvisativo, Amy Turk, nota per le sue tecniche innovative di arpa e percussioni, e Vanja Contu, arpista sperimentale che esplora le potenzialità tecniche, espressive ed elettroniche dello strumento e che, come nelle prime due edizioni dell’evento, eseguirà in prima assoluta composizioni appositamente realizzate da studenti e docenti del Dipartimento METS, frutto di una residenza dell’arpista nel Conservatorio cuneese.

I tre concerti, gratuiti, si svolgeranno in spazi vari della città di Cuneo – il recentemente rinnovato chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco, l’Open Baladin e la sala “Mosca” del Conservatorio Ghedini – continuando come nelle precedenti edizioni a creare un festival diffuso in città, per assicurare la maggior condivisione possibile tra enti, istituzioni e imprese del territorio.