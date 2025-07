Torna Open R-Estate al Foro: tre serate di musica dal vivo all'Open Baladin Cuneo

A Cuneo, tre serate imperdibili di musica dal vivo nel cuore della città. Torna Open R-Estate al Foro, la rassegna musicale estiva di Open Baladin Cuneo che accende piazza Foro Boario con artisti di talento e atmosfere uniche.

Programma concerti

Venerdì 1 agosto - Vittoria and the Hyde Park

Una voce magnetica e sonorità indie-pop per aprire alla grande la rassegna.

Sabato 2 agosto - Maledetti Cantautori

Un omaggio appassionato alla scuola dei cantautori italiani, tra poesia e musica d’autore.

Domenica 3 agosto - Daniele Ronda

Cantautore e compositore amatissimo, chiude l’evento con la sua energia travolgente e il suo sound coinvolgente.

OPEN R-ESTATE AL FORO

Piazza Foro Boario a Cuneo

Dal 1 al 3 agosto

Ogni sera a partire dalle ore 22

Ingresso gratuito