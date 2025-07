Da Forza Italia Cuneo un “sì" convinto alla riforma della giustizia: "Una battaglia storica che realizza il sogno di Berlusconi”

Forza Italia Cuneo esprime profonda soddisfazione per l’approvazione, da parte del Senato della Repubblica, della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, una proposta di legge fortemente voluta e sostenuta dal nostro partito sin dalla sua nascita.

“È una giornata storica per la giustizia italiana - dichiara Giacomo Gaiotti, segretario di Forza Italia Cuneo – in quanto, con il primo via libera del Senato, si compie un passo decisivo verso un sistema giudiziario più equo, trasparente ed efficiente”. “Una battaglia che fu tra le prime promosse dal Presidente Silvio Berlusconi e che oggi, grazie all'impegno di Forza Italia e del Ministro Nordio, diventa realtà concreta”.

La riforma, approvata con 106 voti favorevoli, prevede la netta distinzione tra la carriera del magistrato giudicante e quella del pubblico ministero, la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Il testo passerà ora alla seconda lettura e, come previsto dalla Costituzione, sarà sottoposto a referendum popolare nel 2026.

“Il referendum sarà l’occasione per restituire la parola ai cittadini. Forza Italia sarà in prima linea, anche sul territorio cuneese, per spiegare l’importanza di questa riforma per garantire un processo giusto e per mettere fine al dominio delle correnti all’interno della magistratura,” aggiunge il segretario comunale. Forza Italia Cuneo ribadisce il proprio impegno a promuovere una giustizia moderna, non politicizzata e realmente al servizio dei cittadini, e ringrazia tutti i senatori della maggioranza per aver portato avanti con determinazione questa storica battaglia.