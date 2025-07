"Metti in moto il dono": il bilancio dell'iniziativa targata FIDAS

Sabato 19 luglio si è svolta la manifestazione promossa dalla FIDAS nazionale "Metti in moto il dono" che si prefigge di ricordare a tutti quanto sia importante la donazione di sangue e/o plasma, soprattutto nei mesi estivi, periodo in cui si ha un calo notevole dell’affluenza dei donatori per molteplici motivazioni.

Quest’anno l’evento organizzato dalla FIDAS ADSM di Cuneo è approdato nella meravigliosa valle Grana e precisamente al Colle Fauniera, dove si trova la famosa statua di Pantani.

La partecipazione è stata davvero numerosa: in moto, in bici, i più temerari a piedi.

L’entusiasmo dei donatori ed amici alla partenza era davvero palpabile. Per ciclisti e camminatori la partenza era fissata dal santuario di San Magno, lì si è creato un lungo cordone di camminatori e di ciclisti che insieme hanno condiviso la strada fino a Colle Fauniera. A seguire sono stati i rombi delle moto a farsi notare, dopo aver fatto sentire il calore della manifestazione nel centro del capoluogo, si sono avventurati per le vie della Valle Grana in un serpente colorato con la scritta FIDAS!

Arrivati alla statua la pioggia ha provato a fermare l’entusiasmo e la voglia di stare insieme ma non è riuscita nel suo intento! Dei volontari della FIDAS ADSM Cuneo hanno offerto un aperitivo con focacce, pizze acqua e anche un ottimo bicchiere di vino! I donatori ed amici sono stati poi accolti al Rifugio Fauniera per gustare un ottimo pranzo con prodotti locali a km 0 come il famoso Castelmagno. A seguire la giornata si è conclusa con la Santa Messa presso il santuario e con la lettura della preghiera al donatore.

Dice il presidente Massimo Bertaina: È stato veramente emozionante vedere il serpentone di camminatori, ciclisti e motociclisti salire verso il Colle Fauniera. Tutti uniti per un bene comune: la promozione della donazione di sangue e plasma in tutte le stagioni. Per cui come associazione ringraziamo di cuore tutti i nostri donatori attivi e simpatizzanti che sono saliti con i vari mezzi al colle!

Ringraziamo anche i numerosi volontari che si prodigano nella buona riuscita di tutti gli innumerevoli eventi

Ringraziamo gli sponsor come la Panetteria “Antica Madia” di Gaiola e l’acqua “Sant’Anna”.

Da soli non si va lontano ma insieme si possono scalare le montagne. Grazie a tutti.