Calcio: ufficiale, Elios Minaj resta a Bra

L'uno contro uno "micidiale", la rapidità e l'abilità nel "nascondere" la sfera, il saper colpire sempre nel momento giusto e la "quantità industriale" di spunti e assist ai compagni. Lui è Elios Minaj e il Bra, con orgoglio e soddisfazione, annuncia la sua firma e la sua riconferma con i colori giallorossi nei professionisti.

Punto di riferimento dell'attacco: o da seconda punta, o da esterno offensivo o da trequartista. Leva 2001 (nato in Albania, con passaporto greco), era arrivato a Bra e nel Bra a luglio dello scorso anno. 13 gol a referto nel 24/25 tra Serie D e Poule Scudetto, culminati con la straordinaria promozione in Serie C.

Nella foto, posa con il DS Ettore Menicucci. Minaj è già a disposizione del tecnico Fabio Nisticò e aggregato ai compagni.

Avanti insieme, Elios!