Sofia Ambrosio (Cuneoginnastica), nel mirino il campionato Italiano di artistica Gold: “Punto ad un buon risultato, in particolare nella trave e nel volteggio”

Sofia Ambrosio, classe 2009, è un’atleta della Cuneoginnastica dal 2013. La borgarina studia al Liceo Classico e negli ultimi mesi si è distinta per ottimi risultati ottenuti in giro per l’ Italia.

Nel 2023 vince il premio Panathlon “Studio e Sport” che premia il suo impegno ed i successi ottenuti in entrambi gli ambiti.

Un anno dopo esordisce in Serie B con l’Olimpia Aosta (in prestito dalla società cuneese) e, nella tappa di Ravenna, ottiene il punteggio più alto di tutto il campionato nel volteggio.

Nel 2025 viene tesserata dalla Biancoverde Imola e partecipa al campionato di Serie A2, concluso con la promozione in A1 (massimo livello di categoria).

Sofia, negli ultimi mesi hai ottenuto ottimi risultati, quali sono i più importanti e quali ti stanno più a cuore?

“Il risultato più importante che ho ottenuto quest’anno è aver potuto partecipare alla serie A con la Biancoverde Imola. Approfitto per ringraziare gli allenatori della società romagnola Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti per questa possibilità e la mia allenatrice di Cuneo Ines Camilla, che ha contribuito alla preparazione. La performance che mi sta più a cuore è sicuramente il secondo posto al volteggio ottenuto al Campionato Internazionale di Matosinhos in Portogallo (“14° Sport Artistic Gymnastics Tournament”), in quanto è stata la prima competizione importante dopo l’operazione al polso a cui mi sono dovuta sottoporre.”

Quali saranno le tue prossime gare e che obiettivi hai per il prosieguo della stagione?

“In autunno prenderò parte al campionato Italiano di ginnastica artistica Gold nella categoria senior 1 come individualista: ambisco a realizzare un buon risultato soprattutto nei miei attrezzi preferiti, ovvero trave e volteggio.”

Hai una ginnasta di riferimento? Quali sono i tuoi interessi oltre alla ginnastica artistica?

“Non ho un’atleta di riferimento o a cui mi ispiro. Posso però dire che le mie giornate e soprattutto gli allenamenti sono guidati da valori comuni alla maggior parte delle ginnaste: forza di volontà, determinazione e dedizione sono fondamentali nel praticare uno sport così meraviglioso ma anche duro, in quanto richiede grande spirito di sacrificio. Nel tempo libero mi dedico alla lettura di libri thriller e alla scrittura di gialli. Ultimamente ne ho scritto uno ambientato nella casa della ginnastica di Cuneo, dove mi alleno ogni giorno.”