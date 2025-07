Volley maschile: Savigliano, definito lo staff tecnico e dirigenziale 2025/26

Ultimati gli annunci dei giocatori che comporranno il roster della prima squadra, il Volley Savigliano è lieto di comunicare i protagonisti che, da bordocampo, comporranno lo staff tecnico per la stagione sportiva 2025/26.

Accanto a Simone Serafini e Andrea Berra, rispettivamente primo e secondo allenatore, saranno, infatti, sei le figure professionali al fianco dei giocatori.

Nel ruolo di team manager è confermatissimo Marco Botta, per tutti “Bobo”, collante ormai indispensabile tra componente tecnica e dirigenziale della società, a cui è affidato anche il compito di curare la comunicazione social del club. Dati e statistiche saranno ancora una volta nelle mani di Andrea Torta, nel ruolo di scoutman.

La preparazione atletica sarà curata ancora dal precisissimo Dario Dissette, alla terza stagione consecutiva in biancoblu. Saranno due, invece, i fisioterapisti: Fabrizio Bossolasco, volto storico del volley saviglianese ed ex giocatore del Monge-Gerbaudo, e Matteo Lerda, new entry nel mondo biancoblù.

Infine, l’ultima conferma è quella di Giorgio Emanuel, che ricoprirà ancora il ruolo di medicosociale. A costituire la colonna portante societaria sarà, infine, uno staff dirigenziale sempre più ampio e suddiviso per competenze specifiche.

Presidente sarà ancora Guido Rosso, con al fianco Mirella Fiorito, vice-presidente. Con loro, Gilberto Botta, confermato come direttore generale, e Corrado Caula, nel nuovo ruolo di responsabile del settore giovanile, dopo aver “passato” quello di direttore sportivo a Francesco Dutto.

A completare la dirigenza tre figure storiche: Lucio Coletti, Stefano Bossolasco e Assunta Mellano.

Infine, le figure “tecniche”: l’addetto stampa Carlo Cerutti, il courtmanager Alberto Abbà, il fotografo Silvano Carta e Federica Casasole, a cui sarà affidato il safeguarding.