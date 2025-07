SuperLega, Cuneo Volley accende l’entusiasmo: presentati Sala, Bonomi e Cattaneo [VIDEO]

Da sx: Cristian Martini (MA Decorazioni), Lorenzo Sala, Claudio Cattaneo, Matteo Bonomi e Daniel Martini (Bar Why Not)

Grande partecipazione ieri sera al Why Not di Cuneo per la presentazione ufficiale di tre nuovi volti del Cuneo Volley in vista della stagione di Superlega: l’opposto Lorenzo Sala, il palleggiatore Matteo Bonomi e lo schiacciatore Claudio Cattaneo. Ad aprire la serata, è stato il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, che ha introdotto i tre atleti con parole cariche di fiducia e aspettative.

"Abbiamo scelto tre profili che, ognuno a modo suo, possono dare molto a questo gruppo", ha spiegato Brugiafreddo. Su Bonomi, classe 2006, ha detto: "Ci ha impressionato per la calma con cui ha gestito momenti difficili a Brescia, anche contro squadre importanti. Ha una maturità rara per la sua età".

Su Lorenzo Sala, figlio d’arte, ha aggiunto: "Lo seguiamo da anni. Ha fondamentali forti, soprattutto in attacco e al servizio. Ha voglia di rivincita dopo una stagione complicata e crediamo che qui possa ritrovare il suo valore". Infine, su Cattaneo: "È un ritorno in Granda che mi fa molto piacere. Siamo stati insieme a Torino nella stagione della promozione. Claudio ha esperienza, equilibrio e può dare molto a questo gruppo anche in Superlega".

Proprio Claudio Cattaneo ha aperto gli interventi dei giocatori: "Essere qui è speciale. Ho sempre sognato di giocare a Cuneo, fin da bambino venivo a vedere le partite quando era in A1. Tornare nella Granda, in Superlega, è un grande passo per me. Anche se fossimo rimasti in A2 avrei scelto comunque Cuneo, per il progetto, per l’ambiente, per la storia. So che ci sarà da lottare per conquistare spazio, ma sono pronto a mettermi a disposizione, soprattutto nella ricezione, che è il mio punto di forza". Poi uno sguardo al futuro: "Sarà un campionato durissimo, lo sappiamo. Ma dobbiamo arrivare in forma già alla prima giornata: ogni punto conterà per la salvezza".

Lorenzo Sala, classe 2004, ha parlato dell’emozione di condividere il campo con Ivan Zaytsev: "È un onore. Ho avuto modo di allenarmi con lui a Modena e ho imparato già tanto. Ora che è mio compagno, cercherò di assorbire ogni consiglio. È un vincente, e se puoi imparare da uno così, non puoi che migliorare". Sulla sua scelta ha raccontato: "Mio papà ha giocato contro Cuneo e ci ha perso anche uno scudetto, ma mi ha sempre parlato benissimo dell’ambiente, della gente, del calore del palazzetto. Io sono nato a Modena, e trovare un posto che ti fa sentire a casa come Modena è un’occasione rara".

Grande emozione anche nelle parole di Matteo Bonomi, che dopo una sola stagione in A2 si ritrova in Superlega: "Quando è arrivata la chiamata di Cuneo non capivo più nulla. Abbiamo chiuso tutto in un giorno. A casa sembravo impazzito, dicevo solo “assurdo!”. Giocare qui da avversario era complicatissimo: il palazzetto è uno dei più caldi che abbia mai vissuto. Ora sarò dall’altra parte e spero di fare la mia parte, imparando da chi ha più esperienza di me".

Infine, parole sentite anche dai fratelli Daniel e Cristian Martini, rispettivamente titolare di MA Decorazioni, main sponsor, e del Why Not, che ha ospitato l’incontro. Cristian ha ricordato come tutto sia iniziato due anni fa, quando ancora si parlava solo di progetto: "L’anno scorso è stato un anno epico. Abbiamo deciso di continuare perché crediamo in questa società e in questi ragazzi. Speriamo che anche quest’anno ci regalino emozioni così forti".

Come sempre, presente una delegazione dei Blu Brothers, che ha accolto con calore i nuovi acquisti, che ora non vedono l’ora di iniziare la preparazione e tuffarsi nella nuova avventura.

