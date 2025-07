Volley femminile: Mondovì riporta in Italia dopo 4 anni la schiacciatrice Alice Munari

Italianissima ma reduce da quattro anni negli Stati Uniti, schiacciatrice classe 2002, 178 cm: questo è l’identikit di Alice Munari, la seconda firma di Mondovì Volley nel reparto “bande”. In compagnia della triestina Elisa Bole e degli annunci presto in arrivo sarà dunque una delle responsabili per quanto riguarda il posto quattro del “Puma”.



Originaria di Isola Vicentina, Alice inizia il suo percorso pallavolistico nella squadra del suo paese, per poi approdare in una delle più importanti realtà sportive della sua provincia, l’US Torri, dove milita a partire dall’Under 14 e dove nel 2020-21 arriva anche la prima esperienza in Serie B1. Finita l’Under 19 e con lei il suo percorso giovanile, arriva la scelta decisa di approdare negli Stati Uniti. La prima esperienza, due anni, è con l’Hillsborough Community College in Florida, dove arriva anche a meritarsi l’inserimento nel NJCAA All-American Honorable Mention Team, la lista che contiene le migliori atlete della stagione, nel 2022.



Dopo due anni in Florida arriva la chiamata della prestigiosa Old Dominion University, dove disputa le ultime due stagioni nell’importante Sun Belt Conference (la stessa in cui fu impegnata l’ex “Pumina” Leah Hardeman, ma con la maglia di Coastal Carolina), una delle leghe universitarie con il maggior tasso di talento di tutti gli Stati Uniti.



Terminato il percorso universitario, Alice Munari torna in Italia per raccogliere la sfida di Mondovì Volley: “Sono elettrizzata dall’idea di cominciare questa nuova stagione a Mondovì. La cultura pallavolistica e l’amore per il gioco della città sono ammirevoli, e non vedo l’ora di condividere grandi risultati con le mie compagne e i fan del Palamanera. Il progetto di tornare in alto ha reso la mia scelta molto facile: mi piacciono le sfide e non vedo l’ora di conquistare grandi traguardi.”



LA CARRIERA DI ALICE MUNARI



…-2016: Isola Vicentina (giovanili)

2016-2021: US Torri (giovanili, B2, B1)

2021-2023: Hillsborough Community College (Florida, USA)

2023-2025: Old Dominion University (Virginia, USA)