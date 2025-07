Tragedia a Pescara, bambina di 12 anni annega in mare

(Adnkronos) - Una giornata di mare si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di oggi sulla riviera Nord di Pescara, dove una bambina di circa 12 anni ha perso la vita dopo essere annegata.

La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime informazioni, la bambina – che non sarebbe italiana – si era tuffata in acqua insieme ad altri due coetanei, forse fratelli o amici, intorno alle 17. Solo loro due sono tornati a riva. Di lei, nessuna traccia. A dare l’allarme è stato un bagnante, che ha notato l’assenza della ragazzina e ha subito avvisato i bagnini presenti nei lidi vicini. È scattata così una massiccia operazione di soccorso: uomini e mezzi della Guardia costiera, sommozzatori dei vigili del fuoco, polizia locale, Guardia di finanza e ambulanze del servizio 118 – tra cui una medicalizzata e una di mare – hanno setacciato l’area per oltre due ore.

Determinante l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco: due sommozzatori si sono calati in acqua all’altezza delle scogliere frangiflutti, dove poco dopo è stato ritrovato il corpo della bambina, in arresto cardiaco. Nonostante le manovre di rianimazione effettuate sul posto e durante il trasporto in ospedale, per la bambina non c’è stato nulla da fare. È morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale civile di Pescara.