Trump in lutto per Hulk Hogan: "Abbiamo perso un grande amico"

(Adnkronos) -

Donald Trump ricorda pubblicamente Hulk Hogan nel giorno della sua morte e gli dedica un post su Truth Social. "Oggi abbiamo perso un grande amico, 'the Hulkster', Hulk Hogan era 'Maga' fino in fondo duro, intelligente ma anche con un grandissimo cuore", scrive il presidente degli Stati Uniti, facendo riferimento "all'emozionante discorso" pronunciato alla convention repubblicana dello scorso anno a sostegno della sua candidatura. "Aveva fan in tutto il mondo, e l'impatto culturale che aveva era straordinario", aggiunge Trump che rivolge le condoglianze alla moglie Sky e alla famiglia. "Hulk Hogan ci mancherai tantissimo", conclude Trump.

Proprio un anno fa, nel luglio 2024, l'ex wrestler aveva sostenuto la candidatura di Donald Trump, intervenendo dal palco della convention repubblicana di Milwaukee. "Donald Trump è un vero eroe americano, con lui renderemo l'America di nuovo grande", aveva detto prima di strapparsi la maglietta in suo onore mandando in delirio il pubblico presente.