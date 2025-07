Lagnasco: via al bando per la sistemazione dei lavoratori agricoli stagionali

La Giunta Comunale di Lagnasco, nella seduta di ieri, giovedì 24 luglio 2025, ha approvato il Bando per la presentazione alla Regione Piemonte di progetti finalizzati alla sistemazione temporanea dei lavoratori agricoli stagionali. Un’iniziativa pensata per supportare le aziende frutticole locali nei periodi di raccolta e nelle attività collegate, garantendo condizioni dignitose di accoglienza per i braccianti.

Con questa misura, l’Amministrazione Comunale intende sostenere attivamente il settore agricolo e, al tempo stesso, garantire condizioni di ospitalità più adeguate per i lavoratori stagionali, spesso determinanti per il successo della stagione di raccolta della frutta.

Il finanziamento, previsto dalla Legge Regionale 12 del 2016, si inserisce nel più ampio piano della Regione che, già nel mese di giugno, ha stanziato complessivamente 90.852 euro da destinare ai Comuni.

Questi, a loro volta, potranno erogare contributi alle aziende agricole che si attiveranno per la sistemazione abitativa dei lavoratori stagionali all’interno delle proprie strutture.

I contributi regionali saranno così articolati:

500 euro per ogni modulo abitativo prefabbricato noleggiato; 2.000 euro per ogni modulo acquistato; 2.500 euro per moduli acquistati dotati di climatizzazione.

Tutti gli importi sono forfettari e (indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti del modulo stesso) comprendono le spese di trasporto e installazione.

Tuttavia, ciascun Comune non potrà superare il tetto massimo di 25 mila euro, e i contributi saranno eventualmente riparametrati in base al numero di richieste pervenute.

Le strutture ammissibili al finanziamento dovranno essere moduli prefabbricati temporanei destinati all’uso abitativo o igienico-sanitario (comprensivi di WC, lavandino e doccia), da impiegare per un massimo di 180 giorni all’anno e da rimuovere entro il 31 dicembre di quest'anno.

Gli interventi dovranno rispettare tutte le norme sanitarie e regolamentari vigenti, nonché le disposizioni dell’ASL competente.

Le aziende agricole interessate dovranno presentare domanda entro le ore 12 del 31 agosto, utilizzando l’apposito modulo allegato disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lagnasco.

Le istanze potranno essere presentate a mano durante gli orari di apertura degli uffici oppure inviate via Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it