Lavori fermi per la messa in sicurezza della collina di Mondovì Piazza, il Comune: "Ripartiranno a settembre"

Rimandata a settembre la ripartenza dei lavori per la messa in sicurezza della collina di Mondovì Piazza.

La questione era stata sollevata da Targatocn alcuni mesi fa, quando era stato evidenziato lo stop dei lavori alla collina di Piazza per il rincaro dei costi.

Sul tema il centrodestra (Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Carluccio Cattaneo) e il centrosinistra (Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia) hanno presentato due interrogazioni per chiedere una risposta sui tempi di ultimazione dei lavori e, soprattutto, sulla sicurezza della zona.



“Quando si prevede di concludere i lavori del Re.N.Di.S.?” la domanda alla base delle interrogazioni sul cantiere di messa in sicurezza del versante nord-ovest della collina di Piazza, che rientra nei finanziamenti del Repertorio Nazionale degli Interventi di Difesa del Suolo per la mitigazione del rischio idrogeologico.

“Il progetto di fattibilità – ha evidenziato il consigliere Rosso – risale addirittura al 2019, poi si è arrivati al definitivo e all'esecutivo nel 2022, anno in cui sono stati affidati i lavori, iniziati alla fine dello stesso anno. Capiamo benissimo le problematiche dei cantieri, del rincaro prezzi, e tutte le dinamiche che stanno attorno, ma riteniamo che per un cantiere che inizialmente doveva concludersi, secondo la intenzioni iniziali, nell'ottobre del 2023 e sia ancora in corso a giugno del 2025 qualcosa debba essere andato storto”.

"Il cantiere dovrebbe ripartire a settembre - ha detto il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Gabriele Campora -. È stata necessaria una variante in corso d'opera e così si sono i dilatati i tempi con conclusione entro la primavera del 2026".