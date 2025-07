Bra, motociclista in ospedale dopo lo scontro con un’auto in via Don Orione

Violento scontro questa mattina in via Don Orione a Bra, tra un motociclo e una Fiat Panda, in prossimità dello svincolo della tangenziale

Ad avere la peggio il conducente della moto, che è stato trasportato dall’ambulanza del soccorso sanitario all’ospedale di Verduno per accertamenti.

Sul posto e immediatamente sopraggiunto un equipaggio del Nucleo Motociclisti della Polizia Locale di Bra per compiere i rilievi e accertare le responsabilità del sinistro.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per circa mezz’ora per consentire i soccorsi e i rilievi.