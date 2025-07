Disavventura sulle montagne del Cadore per un gruppo di scout proveniente da Alba

Brutta disavventura sulle montagne del Cadore per 22 ragazzi, alcuni dei quali minorenni, facenti parte del Gruppo Scout Alba 7, provenienti dalla parrocchia albese di Santa Margherita, impegnati in un soggiorno sulle alture della provincia di Belluno.

Il gruppo era partito nella mattinata di ieri da Auronzo, per passare dal Cason di Ciampediei diretti verso Vigo di Cadore. Arrivati nella valle si sono però trovati in difficoltà nell’affrontare un sentiero impervio e molto ripido, reso scivoloso dal fango.

In loro soccorso è intervenuto il Soccorso Alpino del Centro Cadore.

"Individuata la loro posizione – riporta una nota del Soccorso Alpino –, una squadra li ha raggiunti, riaccompagnandoli passo passo lungo la salita, utilizzando corde fisse per i tratti più difficili in modo da far e passare i ragazzi con maggiore sicurezza".

Una volta messi in sicurezza i ragazzi, riportati ai mezzi motorizzati secondo un itinerario diverso da quello dell’andata, il gruppo è stato ospitato a Lorenzago dalla Pro loco del paese, che ha messo a loro disposizione un tendone in nel quale trascorrere la notte.

Le squadre dei soccorritori sono rientrate verso mezzanotte.

Il gruppo è ora sulla via del ritorno.