Motociclista morì travolta da un’auto a Vezza d’Alba: l’impiegata alla guida effettuerà 730 ore di lavori socialmente utili

Si è chiusa con un patteggiamento la vicenda processuale seguita alla morte di Roberta Frattasi.

La 41enne di Monteu Roero perse la vita nell’incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio del 6 aprile 2024 lungo il tratto della Strada Regionale 29 Alba-Torino che attraversa il territorio di Vezza d’Alba.

A bordo di una motocicletta Royal Enfield, giunta all’altezza della rotatoria di località Patarrone, la donna, nata a Canelli nel 1982 e impiegata presso un’industria canalese, venne travolta e sbalzata a terra dall’automobile condotta da un’impiegata albese classe 1997.

Quest’ultima aveva perso il controllo della sua vettura per cause che saranno poi oggetto del processo aperto a suo carico presso il Tribunale di Asti

Invadendo la corsia di marcia opposta, impattò prima contro un trattore e quindi contro la motocicletta di Frattasi, che procedeva a seguire.

Lo scontro fu violento e per la donna, subito soccorsa dai sanitari del 118, non ci fu purtroppo nulla da fare.

L’impiegata alla guida dell’auto risultò anche lei ferita e venne trasportata in codice giallo all’ospedale di Verduno.

Rinviata a giudizio per omicidio stradale su richiesta del pubblico ministero Stefano Cotti, nei giorni l’impiegata è comparsa di fronte ai giudici.

Accompagnata da suo difensore, l’avvocato albese Roberto Ponzio, ha concordato un patteggiamento all’esito del quale sarà tenuta a compiere 730 ore di lavori di pubblica utilità presso un Comune di Langa.

Nel corso del procedimento la ricostruzione della dinamica dell’incidente era stata al centro di diversi accertamenti. Una prima perizia commissionata dalla Procura e realizzata dall’ingegner Mezzani aveva consentito di stabilire che l’imputata non stava utilizzando il proprio telefono cellulare, al momento dello scontro.

Una consulenza cinematica effettuata sempre per conto della Procura dall’ingegner Simone Cipriani di Torino aveva poi precisato la successione di scontri per effetto della quale la carambola di mezzi avesse finito per causare l’investimento e la caduta della vittima, i cui familiari si sono costituiti come parte civile assistiti dall’avvocato del foro di Torino Alessandro Petito. Questi ultimi sono già stati regolarmente risarciti dalla compagnia assicurativa dell’imputata.