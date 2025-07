Scontro tra un mezzo pesante e due auto a Tagliata di Fossano: statale 231 chiusa temporaneamente

Grave incidente poco dopo le 14.30 di oggi, venerdì 25 luglio, sulla strada statale 231 in località Tagliata nel comune di Fossano.



Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e due auto, da cui sono stati registrati due feriti. Assegnati alle cure degli operatori del 118, presenti con tre ambulanze, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Savigliano.



La strada è temporaneamente chiusa al traffico dalla rotatoria dei Boschetti fino all'ingresso della tangenziale per consentire i soccorsi. Si ravvisano rallentamenti e possibili disagi alla circolazione.



Alle attività di soccorso hanno operato i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi del caso. Sul posto è giunta, in appoggio alla municipale, anche una pattuglia dei carabinieri di Murazzano per la gestione della viabilità.



A breve l'intervento delle squadre di Anas per la pulizia della sede stradale dai detriti e consentire, così, il ripristino della circolazione.