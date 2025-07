Savigliano: liscio ed occitani nei fine settimana di agosto

Come ormai da tradizione, l'agosto saviglianese sta per accendersi a ritmo di musica e balli, per offrire svago ed intrattenimento gratuito a coloro che resteranno in città.

Il liscio ed i balli occitani saranno ancora una volta protagonisti in tutti i fine settimana agostani, il sabato e la domenica sera. La location sarà quella del Centro culturale saviglianese di piazza Nizza.

In particolare, sabato 2 e 16 agosto e domenica 10 e 24 agosto, dalle 21, terranno banco le atmosfere folk ed occitane di Efisio e Compagnia.

Sabato 9 e 23 agosto, così come domenica 3 e 17 agosto, sarà invece la volta di “Disco liscio”, con Dj Mauro Maurino.

«Tutte le serate – spiegano l'assessore alla cultura Roberto Giorsino e la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano – sono gratuite, ad accesso libero e senza necessità di prenotazione. Un'opportunità di intrattenimento aperto a tutti, in un momento in cui tradizionalmente gli eventi terminano e le città si svuotano».