A.I.S.P.A. apre le iscrizioni al corso di formazione “Conoscere le amministrazioni locali” nell’edizione 2.0

Dopo il successo delle prime due edizioni, l’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.) ripropone il corso “Conoscere le Amministrazioni Locali” in una versione 2.0. Quest'anno il percorso formativo sarà in una forma "avanzata", rivolto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire tematiche inerenti al funzionamento di una struttura comunale, patrocinato dalla Provincia di Cuneo.

Si svolgerà nell'autunno/inverno (prima lezione 10 ottobre 2025) presso la sede di Fossano del C.F.P. Cebano-Monregalese, con il quale continua la collaborazione. Il corso prevede otto lezioni (circa due al mese fino all'inizio di febbraio), con docenze coperte da funzionari e consulenti esperti del settore. Sono aperte le iscrizioni compilando il form “Riserva un posto” al seguente link:

https://cfpcemon.it/v/formazione/conoscere-le-amministrazioni-locali-20

Qui di seguito le parole della Presidente di A.I.S.P.A., Serena Gasco: «La soddisfazione e l’entusiasmo delle prime due edizioni, che ha visto la partecipazione di circa settanta persone tra amministratori in carica ed aspiranti, come anche privati cittadini interessati ad approfondire l’argomento in vista della preparazione di concorsi, ci hanno portato ad organizzare questa terza edizione in una modalità un po' diversa».

Spiega Gasco: «La proposta di quest’anno è quella di svolgere le lezioni su argomenti più specifici, che sono stati individuati con l’esperienza delle due precedenti edizioni ed attraverso un questionario conoscitivo che è stato somministrato ai partecipanti dei corsi passati ed ai contatti dell’associazione. Per questo ci saranno nuovi temi ed alcuni che già erano presenti, ma che verranno trattati in modo più approfondito, con focus su argomenti che inevitabilmente chi lavora nella e con pubblica amministrazione, o la amministra, si trova a dover approntare».

Il programma completo è consultabile sul sito dell’A.I.S.P.A. www.aispaentilocali.org