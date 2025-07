Calcio, Serie C Sky Wifi: ecco i gironi, Bra inserito nel raggruppamento B

Bra in azione contro il Livorno nella Poule Scudetto 24/25 (foto a lusso)

Il consiglio direttivo di Lega ha deliberato la composizione dei gironi del campionato Serie C Sky Wifi per la stagione 2025/2026.

Come già trapelato il neopromosso Bra giocherà nel girone B: per i giallorossi avversarie di grande blasone tra cui Livorno, Perugia, Ternana, Arezzo e Ascoli oltre alla Juventus Next Gen.

IL GIRONE B

Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro