Ciclismo, Erica Magnaldi: “Il mio obiettivo è tornare in azzurro nel finale di stagione”

Erica Magnaldi, classe 1992, è da anni un riferimento per il ciclismo piemontese. Da quattro stagioni corre per la UAE Team ADQ, formazione di livello top.

In questo 2025 la cuneese è tornata al successo nel Grand Prix Feminin de Chambery, è arrivata 12ª al Campionato Nazionale e 23ª alla Vuelta Espana Femenina.

Infine, a inizio luglio, ha chiuso in 24ª posizione il Giro d’Italia Women (4° italiana), corso a sostegno della vincitrice Elisa Longo Borghini.

In carriera vanta un quinto posto alla “Corsa Rosa” Donne 2023 e la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. Ha partecipato tre volte ai Campionati Mondiali (2018, 2020 e 2024).

Erica è anche una ex fondista di livello nazionale, tanto da essere aggregata al Centro Sportivo Esercito e ha preso parte alle Universiadi Invernali 2013. Inoltre è laureata in Medicina e Chirurgia.

Erica, a inizio luglio hai partecipato al tuo ottavo Giro d’Italia, corso in appoggio alla vincitrice Elisa Longo Borghini. Come valuti la tua “Corsa Rosa” e qual è il tuo rapporto con Elisa?

“Sicuramente è stata una delle gare più belle a cui ho partecipato nella mia carriera, ovviamente per il risultato finale ma anche per tutto il percorso fatto con le altre ragazze. Abbiamo fatto un mese di preparazione in altura, che ci è servito molto soprattutto per affiatare il gruppo. Sapevamo che Elisa fosse in grande condizione ma in generale tutta la squadra si è comportata ottimamente. Io stavo bene ma sono stata un po’ sfortunata in diverse occasioni: nei momenti in cui avrei voluto dare maggiormente il mio apporto, per cadute o incidenti meccanici, non ci sono riuscita. Penso comunque di aver contribuito a questo successo: è stata una bella soddisfazione portare a termine l’ambizioso obiettivo che ci eravamo prefissate. La Longo Borghini, oltre ad essere un’incredibile capitana, è un’atleta molto seria ma soprattutto una persona umile e divertente: abbiamo passato dei bei momenti assieme.”

Quest’anno sei tornata alla vittoria nell’impegnativa corsa del GP di Chambery, quali sono state le tue emozioni?

“È stata una bellissima giornata, culminata con la vittoria. Il successo era un risultato che inseguivo e aspettavo da tempo. Sono arrivata a quell’appuntamento in ottima condizione, dopo un ritiro in altura. Il GP di Chambery è una gara dura che conosco bene e sapevo di poter ottenere un risultato di spessore. Sono molto orgogliosa perché quel giorno è andato tutto secondo i piani: la squadra ha fatto un grande lavoro e ringrazio le mie compagne per il supporto. Quando ho attaccato a 20 chilometri dall’arrivo nessuna è riuscita a seguirmi e mi sono goduta l’ultima fase di corsa, tant’è che ho tagliato il traguardo a braccia alzate in solitaria ed è stato davvero emozionante.”

Ora si entra nella seconda parte di stagione, quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

“Attualmente sono di nuovo in ritiro, questa volta a Sestriere che è la mia località preferita per la preparazione in altura. Sono qua per preparare il Tour de Romandie (Svizzera) che si svolgerà a metà agosto: è un appuntamento importante in cui punto a far bene, anche perché è probabile che avrò il ruolo di capitana. A inizio settembre parteciperò poi al Tour de l’Ardèche (Francia) mentre a ottobre farò ancora la Vuelta Ciclista Andalucia in Spagna. In questo finale di stagione mi piacerebbe fare un paio di gare Gravel, visto che finora ho utilizzato questa specialità solo per allenamenti alternativi. Una di queste corse potrebbe essere nel Monferrato, vicino a casa.”

In conclusione, quest’anno la rassegna iridata si svolgerà a settembre in Ruanda su un percorso esigente e impegnativo, hai già fatto un pensierino a un tuo possibile ritorno alla maglia azzurra?

“Si, ci ho pensato. Sicuramente sarei onorata di vestire ancora una volta l’azzurro. Il Mondiale in Ruanda è molto duro e adatto alle mie caratteristiche, tuttavia la squadra italiana sarà composta da sole quattro ragazze e, considerando che ci sono diverse nostre cicliste che ultimamente vanno forte in salita, sarà difficile rientrare nelle scelte del CT Marco Velo. Io spero comunque di riuscire a dimostrare qualcosa nelle corse di agosto e settembre perché volare in Africa sarebbe un’esperienza interessante e anche un po’ diversa dal solito, al di là che è sempre bello partecipare ad un Mondiale. Inoltre a ottobre ci saranno i Campionati Europei in Francia, che si preannunciano altrettanto agguerriti e impegnativi. Non escludo la mia convocazione: la speranza è di riuscire a vestire la maglia della Nazionale in questo finale di stagione, o nella rassegna iridata o all’Europeo.”