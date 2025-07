Corsa in montagna, in palio a Premana il primo titolo italiano di uphill: le sorelle Ghelfi e Rostan tra i più attesi

La corsa in montagna assegna, sabato a Premana (Lecco) il primo titolo italiano di uphill, corsa solo in salita, per le categorie assolute, promesse e juniores. Da quest’anno, infatti, le prove di 'sola salita' e di 'salita e discesa' assegnano due titoli nazionali diversi (come già accade a Mondiali ed Europei) e non più una sola maglia tricolore attraverso somma di punti.

La prova di salita e discesa (definita "Mountain Classic") sarà sempre in Lombardia, a Breno (Brescia), domenica 7 settembre.

Il tracciato tricolore di Premana si svilupperà su 7,67 km e 1040 metri di dislivello positivo con partenza dalla località Giabbio, passaggio al Gebio, transito in paese per raggiungere Premaniga prima dello spettacolare arrivo a Solino (le prove juniores partiranno direttamente da Premana per 5,54 km totali).

Le gare juniores assegneranno al vincitore e alla vincitrice le maglie della Nazionale per la prova uphill del Mondiale di Canfranc (Spagna): sia in chiave assoluta sia a livello U20 Premana sarà infatti competizione indicativa per la selezione delle squadre azzurre per la rassegna iridata.

La manifestazione sarà valida anche quale 11ª prova della Coppa del Mondo WMRA e quale seconda tappa dei Campionati di società seniores/promesse e juniores di corsa in montagna.

Non mancheranno i piemontesi in lizza per una medaglia. Al femminile attese al via le sorelle Francesca ed Erika Ghelfi (Pod. Valle Varaita); Francesca vinse proprio qui sull’Alpe Solino la prova tricolore del 2022. Ci sarà anche Benedetta Broggi (Sport Project VCO), argento tricolore del km verticale.

Tra le favorite per la vittoria nella prova di Coppa del Mondo c’è invece Joyce Muthoni Njeru, keniana in forza all’Atletica Saluzzo già prima sull’Alpe Solino tre anni fa.

Al maschile, Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) tre anni fa fu il migliore degli italiani all’Alpe Solino tricolore.

Da seguire anche Roberto Giacomotti (Sport Project VCO) terzo alla Snowdon Race la scorsa settimana.

In chiave U23 atteso l’intero podio tricolore del chilometro verticale con i piemontesi della Pod. Valle Varaita Simone Giolitti ed Elia Mattio.

Punta alla vittoria della gara per confermare la leadership in Coppa del Mondo il keniano Paul Machoka, portacolori dell’Atletica Saluzzo, come il connazionale Kevin Kibet.

Tra gli U20 da seguire i portacolori della Sport Project VCO Pietro Ruga e Stefano Perardi con Filippo Piumarta e Christian Suini, mentre la Pod. Valle Varaita può contare su Stefano Bagnus e Daniele Mattio. Ci saranno anche Marco Santini (Atl. Alessandria), Matteo Montanari (Atl. Susa Adriano Aschieris) e Simone Ottone (GSA Valsesia).