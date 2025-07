Dai servizi quotidiani alle iniziative ambientali, l’Associazione Culturale Immigrati Alba è una certezza: “Continuiamo a lavorare, con impegno e costanza”

Non sempre servono grandi annunci per testimoniare l’importanza di un’associazione. A volte è la presenza costante, la capacità di offrire servizi concreti e di partecipare alla vita collettiva, a fare la differenza. È il caso dell’Associazione Culturale Immigrati Alba (A.C.I.A.), che anche in questo periodo continua a operare con discrezione ed efficacia sul territorio.

La sede di ACIA, situata in corso Europa 45, all’interno della Casa del Volontariato di Alba, accoglie cittadini di ogni provenienza offrendo servizi fondamentali: dalla mediazione culturale all’assistenza per ISEE e dichiarazioni dei redditi, fino al supporto per l’Assegno di Inclusione, misura chiave per molte famiglie in difficoltà.

Accanto a questo impegno quotidiano, ACIA ha recentemente partecipato al progetto di educazione ambientale “Butta Bin”, per una città più pulita e consapevole. Un’iniziativa che ha coinvolto diversi soggetti del territorio, promuovendo il corretto smaltimento dei rifiuti e una nuova sensibilità civica.

L’impegno volontario dell’associazione si è visto anche durante l’ultima edizione del festival Collisioni, dove un rappresentante di ACIA ha prestato servizio come operatore ecologico, collaborando a stretto contatto con l’assessora Lucia Vignolo.

Ma il lavoro di ACIA non si ferma qui: l’associazione è membro della Consulta del Volontariato del Comune di Alba, dove rappresenta l’area CIDU – Cooperazione Internazionale e Diritti Umani. Una partecipazione attiva, che testimonia la volontà di contribuire alle politiche locali con proposte, idee e progetti condivisi.

“Continuiamo a lavorare, con impegno e costanza”, sottolineano dall’associazione. Una frase semplice che racchiude una realtà fatta di servizio, ascolto e presenza. Perché, come dimostra l’esperienza di ACIA, anche l’ordinario, quando portato avanti con cura, è capace di costruire comunità.