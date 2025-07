Savigliano, dieci interrogazioni all’esame del Consiglio comunale convocato per lunedì 28 luglio

È stato convocato dal presidente Piergiorgio Rubiolo per lunedì 28 luglio alle ore 19 il Consiglio comunale di Savigliano.

All’ordine del giorno 8 punti:

1. Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze.

2. Nomina componente della commissione giudici popolari a seguito di dimissioni di consigliere comunale.

3. Programma triennale dei lavori pubblici anni 2025-2026-2027 ed elenco annuale 2025. Prima modifica al programma triennale approvato.

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ratifica della delibera di Giunta comunale n. 138 in data 10.07.2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

5. Documento unico di programmazione sezione strategica 2023/2027 e sezione operativa 2026/2028. Approvazione.

6. Stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2025 ai sensi del paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

7. Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 33 del regolamento di contabilità. Esame e approvazione.

8. Verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 24 del regolamento di contabilità. esame e approvazione.

Ben 10 le interrogazioni presentate dai consiglieri della minoranza.

Quattro sono a firma del rappresentante di Fratelli d’Italia Maurizio Occelli.

In una di queste, Occelli lancia l’allarme a proposito del pilone del cavalcavia nei pressi dell’ex Gran Baita, che presenta una vistosa crepa che corre per pressochè tutta la sua lunghezza (vedi foto in calce).

Sempre il consigliere di FdI, chiede chiarimenti sulla raccolta dei rifiuti e sul cattivo stato di conservazione dell’ex edicola di piazza Santa Rosa oggi ufficio turistico.

Ancora Occelli vuole avere informazioni in merito all’inaugurazione di un negozio di via Alba, non essendo ancora state realizzate in quell’area le necessarie infrastrutture e le opere di messa in sicurezza.

Tre altre sono proposte dall’ex sindaco Giulio Ambroggio, il quale chiede chiarimenti sullo stato dei lavori del IV lotto dei lavori degli argini del torrente Mellea.

Ambroggio vuole inoltre essere informato sulla mancata realizzazione del cippo dedicato all’Aido (Associazione Donatori Organi) e ragguagli sulla convocazione della commissione toponomastica.

Paolo Tesio, capogruppo di “Spazio Savigliano”, chiede informazioni sul perché del crollo dei dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Sempre l’esponente di centrosinistra sollecita la creazione di un passaggio ciclopedonale all’uscita di strada Mellate in direzione Monasterolo.

Tesio vuole inoltre essere informato dal sindaco Portera e dall’assessore delegato sullo stato di manutenzione e fruibilità del parco “Re Cit”.