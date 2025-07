Canoa Slalom: Dennis Fina, argento storico per l’Italia agli EYOF di Skopje

Sulle rapide del canyon di Matka, in una giornata in cui il termometro ha sfiorato i 50 gradi, Dennis Fina ha contribuito a scrivere un bel capitolo nella storia della canoa slalom italiana. A soli 15 anni, il giovane talento del Granda Canoa Club ha conquistato la medaglia d’argento nel C1 men, agli European Youth Olympic Festival (Festival Olimpico della Gioventù Europea), regalando all’Italia una gioia intensa nella prima edizione in cui la canoa slalom è ufficialmente entrata nel programma del Festival.

Con un tempo di 1:45.56, Dennis ha chiuso al secondo posto alle spalle del francese Leo Roye (1:42.64), precedendo lo slovacco Matej Kvapil. Una discesa solida, gestita con intelligenza, lucidità e sangue freddo, nonostante due tocchi di porta che gli sono costati quattro secondi di penalità. A colpire è stata soprattutto la maturità con cui ha affrontato un tracciato complesso, dimostrando padronanza, visione di gara e un controllo che raramente si vede in atleti così giovani.

Nato nel 2009, Dennis Fina non è nuovo ai riflettori. Campione italiano in carica nel C1 Junior, ha collezionato una serie di risultati brillanti nelle tappe italiane della ECA Junior Slalom Cup e ha rappresentato l’Italia ai recenti Mondiali Junior e Under 23 di Foix. Ma la medaglia d’argento agli EYOF ha un sapore speciale, perché conquistata in un confronto con i migliori giovani d’Europa, e racconta un percorso di crescita che va oltre la semplice prestazione sportiva.

Il tecnico del Granda Canoa Club, nonché suo allenatore, Fulvio Fina ha seguito la gara attraverso il live streaming trasmesso da Italia Team TV e ha commentato: «Dennis ha mostrato una grande evoluzione quest’anno, non solo dal punto di vista fisico e tecnico, ma soprattutto mentale. Ha imparato a gestire la pressione e a restare concentrato anche nei momenti più delicati. Allenarlo è un privilegio. Vederlo maturare, affrontare le sfide con lucidità e rispetto del ritmo del fiume, è la conferma che siamo sulla strada giusta».

Anche il tecnico della Federazione Italiana Canoa Kayak, Erik Masoero, che ha accompagnato la squadra italiana di canoa slalom a Skopje, ha espresso la sua soddisfazione: «La medaglia di Dennis è una grande soddisfazione, anche se resta un pizzico di rammarico perché aveva in mano la possibilità di puntare all’oro. Credo che questo risultato debba essere uno stimolo per tutta la squadra».

Archiviata la soddisfazione per l'argento di Skopje, è già tempo di guardare avanti: Dennis tornerà in gara tra pochi giorni al Campionato Europeo Junior e Under 23, in programma a Solkan (Slovenia) dal 30 luglio al 3 agosto.