Il Papa ringrazia i giornalisti: "Contribuiscono ad una comunicazione di pace e di verità"

Un richiamo alla responsabilità dell’informazione, in un mondo sempre più frammentato e dilaniato da conflitti. Davanti a migliaia di fedeli e pellegrini riuniti in piazza San Pietro, Leone XIV ha ringraziato i giornalisti "Che contribuiscono ad una comunicazione di pace e di verità".

Lo ha fatto al termine dell’Angelus di oggi, domenica 27 luglio, salutando Radio Vaticana/Vatican News che, per essere più vicina ai fedeli e pellegrini durante il Giubileo, ha inaugurato una piccola postazione sotto il colonnato del Bernini insieme all’Osservatore Romano.

Commentando il Vangelo del giorno, il Pontefice ha sottolineato il valore del Padre nostro come preghiera che rivela l’amore di Dio e ci fa scoprire figli amati. Quindi, ha esortato i cristiani a lasciarsi trasformare dalla bontà divina, ricordando che non si può invocare Dio come Padre senza amare i fratelli.

Quindi Leone XIV ha rivolto un pensiero a ragazzi e ragazze che questa settimana parteciperanno al Giubileo dei Giovani, mentre, in occasione della V Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, Prevost ha richiamato il loro essere "Testimoni di speranza".

Infine, il Santo Padre ha manifestato profonda vicinanza a tutti coloro che soffrono per i conflitti e le violenze nel mondo, rivolgendo un pensiero a Cambogia e Thailandia, esortando al rispetto integrale del diritto umanitario a Gaza.