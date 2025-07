L’imprenditoria sostenibile incontra le nuove generazione con i “Green Jobs” dell’EXPO della Sostenibilità 2025

Uno degli obiettivi fondamentali dell’Expo della Sostenibilità è rappresentato dall’impegno verso la formazione e la sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali, con un’attenzione particolare rivolta alle nuove generazioni, che costituiscono il motore e la speranza per un futuro più equo e sostenibile. In quest’ottica, è stata dedicata un’intera sezione dell’evento ai giovani, intitolata “Green Jobs”, con l’intento di avvicinarli concretamente alle prospettive professionali emergenti legate alla sostenibilità.

I “Green Jobs” si sono concretizzati in una serie di conferenze tematiche, pensate appositamente per gli studenti del territorio, con l’obiettivo di illustrare le opportunità lavorative sostenibili e le competenze richieste in un mercato del lavoro in continua trasformazione. Gli incontri si sono svolti tra le 11:00 e le 14:00 durante le prime due giornate dell’evento, il 22 e il 23 maggio, coinvolgendo un ampio numero di istituti scolastici e classi, così da garantire la massima partecipazione possibile e una diffusione più ampia del messaggio.

Le conferenze hanno visto la partecipazione di numerosi relatori, provenienti da ambiti professionali differenti ma uniti da un comune denominatore: l’impegno verso un futuro più sostenibile. Sono stati presentati casi di successo nell’imprenditoria green, esperienze di sostenibilità applicata nel campo del diritto e del giornalismo, nonché testimonianze dirette da parte di aziende che, ogni giorno, dimostrano come sia possibile coniugare crescita economica e rispetto per l’ambiente.

La prima conferenza è stata condotta dall’associazione AIPEC, che ha portato un’interessante testimonianza grazie all’intervento di Livio Bertola e dei rappresentanti di Panatè. Il focus dell’incontro è stato l’evoluzione della sostenibilità nel contesto lavorativo, offrendo agli studenti spunti di riflessione sul delicato equilibrio tra missione sociale e attività economica orientata alla sostenibilità ambientale. L’incontro ha inoltre introdotto i principi dell’economia civile e di comunione, stimolando una visione più consapevole e responsabile del futuro professionale.

Successivamente l’avvocato Roberta Zizzari ha portato avanti la serie di conferenze affrontando il rapporto tra il diritto e la tutela ambientale. Il suo intervento si è focalizzato su come l’ordinamento giuridico italiano stia evolvendo per rispondere alle sempre più urgenti sfide legate alla sostenibilità e di come la legge influisce su di noi e sul mondo che ci circonda. A seguire, i Carabinieri Forestali hanno tenuto un interessante intervento, offrendo uno sguardo approfondito sulla storia della loro organizzazione e sulle principali attività che svolgono in difesa dell’ambiente. L'incontro ha evidenziato l’importanza del loro ruolo nel contrasto ai reati ambientali e nella salvaguardia del patrimonio naturale del nostro Paese.

La giornata si è conclusa con un vivace dialogo tra i giornalisti delle testate Gazzetta d’Alba e La Voce di Alba, in collaborazione con il Comitato Studenti, mostrando come il mondo della comunicazione influisca notevolmente sullo sviluppo sostenibile. Quest’ultima conferenza è stata introdotta da un breve intervento di Gemini Project, che ha illustrato le proprie soluzioni innovative in materia di efficientamento energetico, con un’attenzione particolare sulla sostenibilità ambientale oltre che economica.

La seconda giornata di conferenze si è aperta con le testimonianze di aziende locali impegnate in pratiche sostenibili presentate da “Nausicaa, Sostenibilità d’impresa”, portando esempi concreti di imprese che hanno saputo coniugare sviluppo e rispetto dell’ambiente. Successivamente, ha preso la parola Irene Rizzo, Associate Programme Officer at UN Environment Programme, il programma delle Nazioni Unite a sostegno dell'ambiente, che ha offerto uno sguardo globale sulle politiche di sostenibilità, ponendo l’accento sull'importanza della cooperazione internazionale.

Un momento di particolare interesse è stato l’intervento della Miroglio Group, azienda dell’industria della moda, che ha condiviso la propria visione di un futuro all’insegna dell’innovazione responsabile. L’azienda ha illustrato le strategie adottate per rendere la produzione tessile più sostenibile, dimostrando come anche il settore moda possa essere un motore di cambiamento positivo.

A concludere la giornata, gli studenti sono stati coinvolti in un’attività di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità sociale. Sono stati proiettati alcuni spezzoni del film recentemente uscito nelle sale cinematografiche, “Onde di terra”, accompagnando la visione con alcuni commenti del regista Andrea Icardi e dell’attore Paolo Tibaldi, con la moderazione del direttore della rivista Idea, Paolo Cornero, offrendo così uno spunto di riflessione profondo sull’interconnessione tra cultura, società e ambiente.

Grazie a questo spazio dedicato, “Green Jobs” ha offerto ai giovani strumenti concreti per riflettere sulle future scelte professionali, valorizzando l’importanza della responsabilità individuale e collettiva nel costruire un domani più sostenibile, innovativo e consapevole.