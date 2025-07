Magia musicale alla Certosa di Pesio: Fresu e Di Bonaventura incantano il pubblico con un concerto memorabile

Un'ondata di musica ed emozioni ha avvolto ieri sera la Certosa, testimone di un concerto indimenticabile che ha visto protagonisti Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. L’evento, parte del prestigioso programma "Accademie in Valle", ha registrato un successo straordinario, con tutti i biglietti, inclusi quelli extra messi a disposizione solo ieri mattina, polverizzati nel giro di poche ore, a riprova dell’enorme attesa e dell'affetto del pubblico per i due maestri.

L’atmosfera respirata tra le antiche mura della Certosa è stata magica, un connubio perfetto tra la bellezza del luogo e l’incanto della musica, che ha favorito un profondo senso di intimità e raccoglimento. Il suono eccezionale ha avvolto ogni spettatore, permettendo di cogliere ogni sfumatura delle performance, mentre un gioco luci strepitoso ha esaltato ulteriormente la profondità e l'intensità dell'esibizione.

Fresu e Di Bonaventura hanno dimostrato ancora una volta una intesa perfetta, una simbiosi artistica che ha permesso loro di incantare il pubblico senza l’ausilio di spartiti, affidandosi alla pura sensibilità musicale e a un dialogo di rara bellezza. La loro capacità di creare musica ha rapito i presenti, tenendoli con il fiato sospeso per l'intera durata del concerto.

Il culmine della serata è stato raggiunto durante i bis, quando i due musicisti hanno regalato al pubblico una versione memorabile di Bella ciao, un momento di grande impatto emotivo - tanto più che è avvenuto a pochi passi dal Sacrario Partigiano - che ha suggellato una serata meravigliosa.

Il concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura alla Certosa si conferma come uno degli eventi musicali più significativi dell'anno, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti i presenti. Il programma di “Accademie in Valle” continua a offrire emozioni e cultura: vi invitiamo a consultare il calendario completo sui canali social per scoprire i prossimi, imperdibili appuntamenti e non perdere l'opportunità di vivere altre serate all'insegna della grande musica e dell'arte.